美國大型科技企業在“黑色周”損失了1360萬億韓元. October. 29, 2022 07:26. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美國五大大型科技企業（蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、Meta）的市價總額本周蒸發了1360萬億韓元。第三季度（7~9月）持續出現盈利沖擊，股價暴跌，迎來了“黑色周”。據分析，世界性的消費放緩和企業投資減少導致了對經濟敏感的大型科技企業股股價下降。 27日（當地時間），全球最大的電子商務企業亞馬遜的股價在發表第三季度業績後，在時間外交易中下跌了近13%，繼Alphabet、Meta、MS之後也迎來了黑色周。第三季度業績低於市場預期，加上美國消費旺季第四季度（10~12月）經濟增長放緩的警告，導致股價暴跌。 運營Facebook、Instagram的Meta當天壹天的股價也暴跌了25%。據分析，這是因為主要收入來源的網絡廣告市場萎縮，再加上市場對元宇宙事業的懷疑越來越大。谷歌母公司Alphabet第三季度的YouTube廣告銷售額也比前壹年減少了2%，進入本周以來公司股價下降了近8%。微軟受到了電腦需求減少的打擊，蘋果第三季度iPhone的銷售額為426億美元（約61萬億韓元），低於市場預測（427億美元）。 至此，五大大型科技企業的市價總額從24日（星期壹）的7.204萬億美元（約1.021萬億韓元）減少到當天（星期四）的6.25萬億美元（約8850萬億韓元），減少了13.2%（約1360萬億韓元）。亞馬遜創始人傑夫•貝佐斯的資產也減少了230億美元（約32萬億韓元）。 進軍全球的五大大型科技企業起到了世界經濟的晴雨表作用。在高物價高利率下，全球消費者捂緊錢包，企業開始削減網絡廣告費，這導致了大型科技企業的盈利沖擊。 有分析稱，在全球經濟蕭條的憂慮下，市場的企業評價標準從未來增長性轉變為快速的結構調整。彭博社當天報道說：“比起雄心勃勃的未來增長計劃，節約費用計劃變得更為重要。” 亞馬遜首席財務官（CFO）布萊恩•奧爾薩夫斯基當天在電話會議上警告說：“我們正在采取勒緊腰帶的措施”，“部分事業部門中斷新雇用，研究事業性，可能會放棄某些事業。”

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