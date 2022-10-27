泰迪熊的背後. October. 27, 2022 07:43. . 泰迪熊是深受全世界人喜愛的縫制熊玩偶。泰迪這個名字來源於美國前總統西奧多·羅斯福。羅斯福1902年出去打獵時說，獵人們把熊抓來再讓自己開槍的做法不是公平競賽，他拒絕這麽玩。壹名商人通過報紙漫評看到這壹軼事後，在自己店裏賣的熊玩偶上貼上了羅斯福的愛稱“泰迪”，泰迪熊由此誕生。 在過去的120年裏，泰迪熊不僅以松軟可愛的外形抓住了全世界兒童的心，還給漫畫、童話、小說、電影、美術等多個領域帶來了靈感。挪威美術家弗雷德裏克·拉杜姆也用泰迪熊制作了作品，那是壹個身高3米的巨大青銅雕塑。這頭泰迪熊在2013年被設置在奧斯陸近郊的基斯特福斯雕塑公園內後，立即受到了遊客們的歡迎。但是，人們在看到看起來可愛的熊的背面時就會“啊”地大吃壹驚。因為從熊屁股下面露出人的雙腿。那是被熊壓死的人。身軀笨重的泰迪不觀察周圍，就在自己舒服的地方壹屁股坐下。它根本不管有沒有壓死人。只看著在眼前歡迎並喜歡它的人。 拉杜姆給這頭泰迪熊起名為“適應快樂的野獸”。“適應快樂”是指無論多麽幸福的狀態下，都會馬上適應並想要更多東西的心理。像吸毒成癮壹樣，快樂也具有耐性，因此人們會逐漸尋找更大、更強的快樂。那麽，那頭熊為了維持天真的表情、繼續幸福，需要更多的替罪羊。 世界上泰迪熊雖然已經滿滿當當，但世界各地還在繼續生產並暢銷。作者似乎把泰迪熊表現為消費資本主義的象征。為了獲得更大的安慰和幸福感，鼓勵持續消費。同時，似乎還勸告人們，在偽裝成幸福的消費主義的背後，也要看看適應了窒息死亡危機的不幸的人們的生活。

한국어