戶外音樂慶典目前依舊處於半正常化階段. October. 26, 2022 07:40. by 金哉希 jetti@donga.com. “壹半正常化。” 受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的影響，時隔3年再次舉行的今年戶外音樂節雖然令人高興，但也留下了遺憾。雖然觀眾們此前為幹脆取消或只在網上見面的慶典的復活歡呼雀躍，但“演出陣容”和構成卻不如往年。 本月8日至10日舉行的“慢生活慢直播2022（SLSL）”的出演人員陣容比過去樸素。與2019年慶典當時的頭牌明星世界級流行歌手斯汀（Sting）相比，今年的頭牌LANY、安妮-瑪麗和萊奧夫（Lauv）多少顯得有些樸素。某慶典相關人士透露：“今年邀請的所有歌手加起來也比斯汀的出場費便宜。” 海外藝人數量本身也有所減少。2019年“DMZ和平列車音樂節”上，來自日本、匈牙利、英國等國家的14組歌手登上了舞臺，但今年只有HYBS和Starcrawler等7組歌手參演。 慶典為了填補3年的收益空白，也表現出了集中於大眾性的傾向。企劃SLSL的PRIVATE CURVE相關人士解釋說：“受新冠肺炎疫情余波等影響，匯率暴漲，海外藝人的邀請費大幅上漲”，“今年由對年輕人有票房號召力的流行歌手組成參演陣容。” 因為新冠肺炎疫情，邀請日程緊迫也產生了影響。DMZ和平列車音樂節當初計劃邀請“地下絲絨The Velvet Undergroun誒” 樂隊的約翰•凱爾和傳奇搖滾樂隊“性手槍The Sex Pistols”的格倫•馬特洛克。但由於日程安排不合適，最終訪韓計劃泡湯了。DMZ和平列車音樂節總導演金美素（音）表示：“至少要從1年前開始邀請著名藝人”，“但是新冠肺炎疫情還沒有結束，所以情況發生了變化，直到8月才決定重啟慶典，（海外藝人的）訪韓得不得告吹。” 明年的露天音樂節能否像往年壹樣回歸？某慶典相關人士預測：“從明年開始，海外音樂人陣容將決定慶典的成敗。”

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