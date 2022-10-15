韓國政府時隔5年再次對朝鮮實施單方面制裁……包括參與大規模殺傷性武器開發的15人和16個機構. October. 15, 2022 07:22. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 韓國政府14日對15名朝鮮國籍的個人和16家機構采取了單獨制裁措施。針對參與大規模殺傷性武器及導彈開發、原油、礦物走私等的個人和機關，韓國時隔5年再次進行單獨制裁。韓國政府計劃，如果朝鮮繼續挑釁，將把範圍擴大到網絡、海運、出口管制等領域，進行追加制裁。 韓國政府此次突然實施制裁，是因為認為最近朝鮮的集中挑釁已經到了不可忽視的水平。韓國政府當天公布了制裁對象，並表示：“這表明了將強烈應對朝鮮史無前例的戰術核武器挑釁的意誌。” 被韓國政府認定為制裁對象的個人，均屬於受到聯合國安理會對朝制裁的第二自然科學院和蓮峰貿易總公司。據悉，他們參與了“向朝鮮運入導彈相關物資、技術及軍需物資”“籌措大量殺傷性武器相關敏感物資”等活動。 被列入制裁名單的機構是參與“籌措研發大規模殺傷性武器所需物資”“朝鮮勞務輸出”“船舶、礦物走私”等的機構。此外，也有機構因被指利用船舶間海上轉運進行走私行為、運營受制裁船舶等成為制裁對象。 此次韓國政府認定的對象全部包含在美國的單方面制裁名單中。但是，與美國獨自制裁朝鮮190名個人和200個團體相比，韓國的制裁對象只有124名個人和105個機關。因此，韓國政府認為，被列入追加制裁對象中的對象可能還會增加。 被列入制裁對象的個人、機構未經韓國政府許可，不得與韓國方面進行外匯交易或金融交易。但也有人提出，在南北之間已經沒有交易的情況下，制裁的實效性也存在疑問。對此，外交部壹名官員表示：“韓國國民與朝鮮制裁對象進行交易的可能性不大，”“最重要的是，韓國政府向國內外通報將積累這種制裁措施，這並不是結束。”

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