（獨家）韓國軍方研究是否將天安艦轉移到首爾……部分遺屬提出“在漢江邊展示”. September. 22, 2022 08:01. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 據悉，韓國軍方正在討論將目前展示在京畿道平澤市的“天安”艦（PCC-772）艦體轉移到首爾的方案。此前，天安艦被擊沈事件的遺屬曾向尹錫悅總統建議，從提高安保警惕的角度出發，將艦體移至首爾。對此，軍方將考慮移動費用等是否可行。 據韓國政府消息人士21日透露，海軍最早將於本月內招標有關挪移天安艦的研究項目。其宗旨是客觀分析天安艦艦體分離、移動費用和合適的移動場所等。不管是否移動，海軍將通過研究服務保證程序上的正當性，以此結果為基礎決定是否移動天安艦。 消息靈通人士表示：“我們認為委托研究工作需要數千萬韓元的預算，”“由於預算無法確保，預計本月底海軍將從國防部獲得相關預算並推進。”海軍就本報的提問表示：“根據部分遺屬的提議，正在討論是否有必要就能否進行船體移動制定研究項目。” 2010年因朝鮮魚雷攻擊而斷成兩截的天安艦艦體被保管在平澤海軍第二艦隊司令部內的油類碼頭，之後被轉移到安保公園進行展示。其旁邊有46名勇士追悼碑和天安艦展示館。 據悉，已故閔平基上士的母親尹清子（音）女士6月在首爾市龍山區總統室大樓舉行的“邀請護國英雄溝通餐桌”午餐座談會上，向尹錫悅總統提出了“為了讓更多的人知道天安艦，請將平澤的天安艦艦體轉移到首爾漢江邊”的要求。其宗旨是，平澤的接近性相對較差，因此有必要轉移到流動人口較多的漢江邊宣傳天安艦，提高安保警戒心。據悉，尹錫悅認真傾聽了尹清子的建議。 但是天安艦爆炸沈沒事件遺屬及生存官兵中也有反對移動到首爾的意見，因此有觀察人士認為，軍方推進這壹方案可能不會如意。已故李相熹下士的父親、天安艦遺屬會長李成宇（音）表示：“遺屬和生存官兵從未討論過挪移艦體問題，”“不僅僅是單純地移動艦體，展示館和追悼碑也都要移動，這並不容易。”

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