與血癌抗爭的演員安聖基出席“裴昶浩導演特別展”. September. 19, 2022 07:29. by 金哉希 jetti@donga.com. “國民演員”安聖基（70歲）因血癌與病魔抗爭了兩年多。15日，在首爾江南區CGV狎鷗亭舉行的裴昶浩導演（69歲）出道40周年紀念“裴昶浩導演特別展”開幕式上，安聖基多少有些浮腫，並戴上了假發。 當天，在特別展開幕作品兼裴導演的處女作電影《底層市民》（1982年）上映前，安聖基在壹起出演該作品的演員金甫娟（65歲）的攙扶下登場。 安聖基用多少有些嘶啞的聲音說：“今天好像不能壹起看電影了”，“時隔40年再次看電影，非常讓人激動”。當他發表感想時，金甫娟硬咽著哭了。 安聖基的經紀公司17日表示：“安聖基目前正在接受血癌治療，平時也徹底進行管理，身體情況正在好轉。”當天在CGV狎鷗亭觀看電影《深藍色的夜晚》（1985年）的安聖基參加了與觀眾的對話，並回答了提問。當壹位觀眾問到“電影對安聖基來說意味著什麽”時，他回答說：“（電影）是我的壹切。撇開電影不談，想些什麽並不容易。希望通過電影繼續講述故事。” 安聖基與病魔作鬥爭的消息傳開後，電視人許誌雄（43歲）在自己的社交網絡服務（SNS）上表示：“我相信他會笑著回來的。即使很惡心很累，也希望能在抗癌治療中多吃點。”2018年被診斷為換上血癌的壹種惡性淋巴瘤的許誌雄在8個月後被診斷為痊愈。 另外，截止到28日，裴導演的特別展將在首爾龍山區CGV龍山IPARK購物中心和CGV狎鷗亭、釜山CGV西面、大邱CGV大邱學院、忠南CGV天安舉行。 裴導演選出的7部電影即將上映。裴導演表示：“難得想在劇場給觀眾看我的電影，所以舉辦了特別展。” 演員李政宰和奉俊昊、朴贊郁導演通過視頻表達了祝賀。通過裴導演的電影《年輕男子》（1994年）在影壇出道的李政宰表示：“我最喜歡的電影是《年輕男子》。裴導演像父親壹樣溫暖地擁抱了當時不太了解演技的我。內心壹直心存感恩之情。”

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