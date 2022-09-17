時隔3年的流感警報……從21日開始，13歲以下人群接種疫苗. September. 17, 2022 07:18. by 李知雲記者 easy@donga.com. 韓國疾病管理廳16日向全國發布了流感流行警報。流感通常從冬季11月開始到第二年1月流行，今年卻開始了罕見的“秋季流行”。 據疾病廳透露，這是自2010年甲型H1N1流感流行後，韓國時隔12年再次流行秋季流感。特別是最近兩年裏，壹次也沒有發布過流感流行警報。隨著新冠疫情暴發後實行保持社交距離，流感的流行得到了抑制。 專家們認為，過去兩年裏，通過感染獲得流感自然免疫的人較少，因此今年的流感流行將比往年大。另外，還會出現同時感染流感和新冠病毒的患者。英國愛丁堡大學研究團隊等對從2020年到去年底同時感染新冠病毒和流感的227名患者進行了分析，結果顯示，死亡危險比只感染新冠增加了2.4倍。 以高危人群為對象的免費流感預防接種將從21日開始。滿6個月以上~13歲以下嬰幼兒和兒童中從未接種過流感疫苗的孩子從當天開始可以接種。從10月5日起，所有嬰幼兒、兒童及孕婦，從10月12日起，將以高齡人群為對象，進行流感接種。流感疫苗和新冠疫苗可以在同壹天註射。

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