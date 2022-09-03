從全身癱瘓到成為擁有41萬粉絲的YouTuber. September. 03, 2022 07:33. by 金哉希 jetti@donga.com. “您因頸椎骨折導致脊髓神經損傷，最終導致全身麻痹。以後不能走路了，手指也好像不能動。” 為了紀念自己轉正成為世界級時裝公司的正式職員，和朋友們在俱樂部碰杯成了最後的記憶。睜開眼睛時，主治醫生傳達了讓人難以相信的消息。喜歡足球的健壯的28歲青年樸偉在醉酒狀態下因摔傷事故，壹夜之間成為了沒有輪椅無處可去的全身麻痹患者。 雖然有可能埋怨上帝，也有可能因為不幸而受挫，但作者在生活的最底層發現了奇跡。由於氣管插管，沒法喝水，甚至都無法自己大小便，作者度過了絕望的時間。他感謝有支持自己的家人和朋友的事實和用筷子夾著拉面進食的瑣碎日常生活成為可能。書中記錄了從發生事故的2014年5月開始的8年間，作者在苦難中發現奇跡的過程。 他對自己所處的現實的看法令人驚訝。洗完澡後，他坐在輪椅上撫摸寵物狗，結果赤身裸體倒在地板上。雖然會覺得非常淒慘，但作者反而認為這是壹個練習獨自從地上爬到床上的機會。最終經過2個小時的殊死搏鬥終於成功。有壹天，他抱著超越自己極限的想法，從家門口的漢江公園開始推著輪椅移動11公裏，然後鼓起勇氣說：“今後即使沒有人的幫助，也能移動11公裏。” 沒有止步於發現壹個人的奇跡。作者為了給身體不便的殘疾人或家人勇氣，開始運營YouTube。2019年開設了他的名字“WE”和意味著奇跡的“MIRACLE”合成的頻道“WERACLE”，訂閱者僅3年半時間就達到了41萬名。從因事故被判定為全身麻痹的20歲青年到壹只胳膊被截斷的發型設計師，人們在他講述的殘疾人的故事中發現了絕望中的希望。 壹度充滿用雙腳重新走路的執念的作者表示，現在即使不能走路也沒關系。“也有可能像醫生所說的那樣，永遠都無法站起來。但是現在那個對我來說已經不重要了。懷著希望奔跑的過程中感受到的喜悅和幸福已經讓我重新振作起來。”

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