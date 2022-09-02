《通脹削減法》危及現代汽車投資，“要推進這壹法律無效化”. September. 02, 2022 08:01. by 紐約=常駐記者金賢洙、李健赫記者 kimhs@donga.com、gun@donga.com. 德國、日本、加拿大等各國政府和企業為了符合只向北美產電動汽車發放消費者補貼的美國《通脹削減法》的標準，正在迅速行動。為了追加投資美國國內的電池生產設施，確保非中國產的電池核心礦物，國家間、企業間的合作也越來越活躍。主要國家為了根據《通脹削減法》獲得電動汽車補貼，正在激烈應對。最近生效的《通脹削減法》中包含了拜登政府的強烈意誌，即從用於電池的礦物到電動汽車的最終組裝，構建以美國為中心的供應網。 ○ 日本對美國境內電池工廠追加投資 日本汽車企業正在加快對美國電池生產基地的投資速度。此前，因集中於混合動力車而在確保美國境內電池供應網方面相對落後的日本，在美國通過《通脹削減法》後改變了態勢。 豐田當地時間8月31日表示，將追加投資25億美元（約3.4萬億韓元）建設在美國北卡羅來納州的電動汽車電池工廠。加上去年公布的12.9億美元，總投資額達到38億美元（約5.14萬億韓元）。本田8月29日表示，計劃與LG能源解決方案攜手，投入44億美元（約5.9萬億韓元）在美國建立電池合作公司。 ○ 德國為確保電池礦物，與加拿大合作 德國總理朔爾茨8月22日訪問了鋰、鈷等資源豐富的加拿大，在與加總理特魯多舉行的首腦會談上，決定密切合作開發天然氣及電池礦物資源。第二天，在兩國首腦的註視下，大眾、梅賽德斯-奔馳與加拿大政府簽署了“電動汽車電池礦物供應合作”諒解備忘錄。據悉，德國汽車企業參與加拿大鋰礦開發，優先獲得鋰供應。朔爾茨表示：“電池礦物諒解備忘錄是同盟國在自然資源和安保方面合作的優秀證據。” 根據《通脹削減法》，從2023年開始，鋰、鎳、鈷等電動汽車電池核心礦物的40%以上必須在美國或與美國簽訂自由貿易協定的國家開采、加工，才能獲得電動汽車補貼的壹半（3750美元）。 大眾汽車在《通脹削減法》公開後的7月底開始啟動美國田納西電動汽車工廠，從10月起可以向顧客交付車輛。也就是說，第四季度（10月至12月）可以拿到電動汽車的補貼。 ○ 加拿大遊說，爭取擴大原產地標準包括本國產品 加拿大自去年10月《通脹削減法》之前版本《更好重建法》公開後，就壹直主張通過“頂級遊說”向加拿大產電動汽車發放補貼。當時在眾議院通過的《更好重建法》中提到的補貼發放對象僅限於“美國產”電動汽車。加拿大要求將原產地標準擴大到“北美產”。去年11月北美首腦會談結束後，路透社援引政府消息人士的話報道說：“特魯多總理在與美國總統拜登的單獨會談中提出的第壹個議題是電動汽車補貼的原產地問題。” 現代汽車集團因沒有在美國設立工廠而被排除在補貼優惠對象之外，集團總裁鄭義宣8月23日訪問美國後，推遲了回國日程。據悉，鄭義宣在當地聽取《通脹削減法》應對方案的報告，並親自負責北美地區的事業。現代汽車的方針是，首先集中進行5月份發表的在美國佐治亞州新設電動汽車生產設備的計劃。為了不讓被排除在補貼優惠對象之外的現代汽車和起亞電動汽車銷量下降，正在討論將車輛價格上調幅度最小化，並擴大向當地經銷商支付的獎勵（銷售促進費用）來維持價格競爭力的方案。

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