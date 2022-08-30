權性東代行黨首職權直至執政黨選出新緊急對策委員長……引發國民力量黨內反對，稱“應選出新院內代表”. August. 30, 2022 07:41. by 趙雅拉記者 likeit@donga.com. 執政的國民力量黨的混亂局面不但沒有平息，反而進壹步擴大。29日國民力量黨在沒有緊急對策委員長的情況下召開緊急對策委員會會議，決定由院內代表權性東擔任緊急對策委員長代理，並在下個月中秋休假前成立新的緊急對策委員會。但是，黨內不僅出現了反對由緊急對策委員長代理領導本黨的聲音，還出現了要求權性東辭職的聲音。 在當天上午舉行的緊急對策委員會會議上，委員們壹致決定在新緊急對策委員會成立之前繼續履行職務。緊急對策委員會首席發言人朴正河（音，下同）表示：“緊急對策委員會委員們壹致同意，權院內代表暫時擔任（代理黨代表職務的）緊急對策委員長職務代理，在新緊急對策委員會成立之前組建緊急對策委員會。” 但這壹決定隨即遭到了強烈反對。尹相炫、俞義東、崔宰亨議員通過記者招待會主張：“應該撤回維持緊急對策委員會的立場，根據黨章黨規選出新的院內代表，讓院內代表代理黨代表（黨首）職務。”被認為是下屆黨代表候選人的安哲秀議員也通過臉書表示：“應該選出新的院內代表，回到（黨代表）職務代理體制。” 為了制定規定轉為緊急對策委員會體制的條件“黨緊急狀況”的依據，需要修改黨章、黨規，但這也遇到了困難。全國委員會議長徐秉洙議員當天表示，“不能犯第二次錯誤”，表示不會召開旨在修改黨章、黨規的全國委員會會議。 而且，前黨代表李俊錫當天通過法律代理人表示，“由無效的緊急對策委員會任命的‘無效職務代理’和‘無效緊急對策委員會委員’沒有運營黨的權限”，再次申請臨時叫停緊急對策委員會。對於27日的議員全體大會敦促盡快對自己進行追加懲戒壹事，李俊錫指出：“為了掩蓋不當舉措，又引發了其他不當舉措。”相反，被停職的緊急對策委員長朱豪英當天向法院申請了停止強制執行，雙方的法律攻防戰進入了第二輪。 對於如此無法知道結果的執政黨內混亂狀況，尹錫悅總統暫時保持了距離。尹錫悅當天在上班路上表示：“如果是我們黨議員和黨員們聚集眾誌後得出的結論，就應該尊重這壹結論。”

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