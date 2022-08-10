首都圈115年不遇的暴雨，不能給弱勢群體帶來更殘酷的災難. August. 10, 2022 07:50. . 首爾前天和昨天下了超過年平均降水量30%的451.0毫米（截至下午2時）的創紀錄的暴雨。前天日降水量是自1907年開始氣象觀測以來115年來的最高值。每小時降雨量最多達141.5毫米，導致首爾道林川、中浪川等地泛濫和山體滑坡。首爾市、京畿道、仁川市道路各處都被管制，地鐵部分區間停止運行。隨著市中心陷入癱瘓，市民上下班時不得不經歷交通大亂。令人惋惜的人命損失也很大。據中央災難安全對策本部透露，兩天內有8人死亡，6人失蹤。 2010年光化門廣場被水淹沒，2011年經歷牛眠山泥石流災害的首爾市，到2023年為止對34個經常被水淹沒的地區投入了1.53萬億韓元，對防災設施進行了整頓。將下水道、泵管等標準大幅提高，使其能夠承受每小時95毫米以上的降雨量。據悉，此次受災嚴重的首爾市江南站壹帶的這壹工作尚未結束。 但是，即使具備防災設施，如果出現像此次這樣超出可處理量的暴雨，也很難應對。聯合國政府間氣候變化專門委員會今年2月發表的報告預測，由於大氣溫度和海平面上升，我國也將頻繁發生難以預測的異常氣候。不能假設最壞的情況，不考慮其效果和費用，盲目地擴充防災設施。 那麽，從此次暴雨中可以看出，有必要先照顧容易受到異常氣候影響的弱勢群體。前天，首爾冠嶽區半地下住宅積水導致40多歲女性及其發育障礙的妹妹、侄子死亡。惡劣的居住環境加上障礙，很難躲避。在京畿道華城，由於山體滑坡，用作宿舍的集裝箱倒塌，壹名40多歲的中國工人死亡。首先要建立正確的系統，向連躲避都困難的弱勢群體準確告知天氣，並提前幫助他們移動到安全的地方。 今年歐洲遭受酷暑、美國遭受暴雨等異常氣候日常化的征兆越來越明顯。我國也不會例外。在改善應對異常氣候的防災設施、保護弱勢群體的同時，為了從根本上減緩氣候變化，同時需要社會全方位的努力。

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