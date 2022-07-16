有必要對尹錫悅政府國政基調進行全面重新檢查. July. 16, 2022 07:28. . 尹錫悅總統的國政支持率下降趨勢持續了壹個多月。6月底，否定評價領先於肯定評價的“死亡交叉”調查結果壹再出現，繼上周肯定評價跌破40%之後，昨天又公布了下降到32%的結果。目前本應該以政權初期高支持率為基礎，有力地展開各種政策，但現實卻恰恰相反。國政信息眾口難防，再加上各種傳聞，支持率壹落千丈，似乎又陷入了破壞國政動力的惡性循環。現在還不知道是否已經觸底。這分明是嚴重的危機狀況。 支持率下降的原因有“門口記者會”發言爭議、檢察機關等偏重人事爭議、圍繞懲戒李俊錫代表的執政黨內訌、所謂的“尹錫悅方面核心相關人士”的不和說、有關總統夫人金建熙的雜音等。這是很有道理的診斷。但僅憑這壹點，無法充分說明連續贏得大選和地方選舉的新政權支持率會如此罕見之低。也就是說，現在是重新檢查尹錫悅政府國政基調的時候了。 糾正文在寅政權中發生的各種非常識和不公正、只許州官放火不許百姓點燈式的錯誤，糾正常識和正義，是重要的課題。但反對文在寅本身不能成為國政基調。新政府上臺後，必須拿出5年內將如何處理的國政藍圖，這樣國民也才能判斷是否正確。現在的情況是看不清要做什麽，令人郁悶。 全球經濟蕭條的恐怖正在襲來。由於物價暴漲，百姓們正飽受民生之苦。也有很多人預測悲觀地說， 比外匯危機、金融危機更不景氣的情況正在到來。尹總統也親自主持了緊急經濟民生會議等，開始了危機管理。但是，政府是否正確應對，是否具備這種能力，也無法讓人信任。壹邊是吵吵嚷嚷著要清算新積弊，另壹邊是經濟危機烏雲密布，“經濟領導力”顯得模糊不清，國民不得不感到不安。“比前政權強”式的比較方法很難得到國民的共鳴。 政府和國會各行其是，朝野在壹個多月的時間裏未能組成國會，正在爭吵不休，執政黨只關註2年後的議會選舉。國家越是混亂，國民的視線就越轉向總統。不能只怪在野黨的不合作。最重要的是，現在應該集中精力搞經濟。所有信息都要符合應對危機的要求。要果斷地給經濟領域註入力量。不應該像日常工作式地迷戀於“門口記者會”，而應該召開正式的記者招待會，如實地說明國家所處的現實、界限、政府應對危機的方向等，並尋求各經濟單位的痛苦分擔和政治圈的協助。要知道，忍耐的時間正在逐漸減少。

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