強調市場和自由的韓國政府，卻以“新官治”應對通貨膨脹. June. 29, 2022 07:46. . 年利率超過7%的固定型住宅擔保貸款利率在幾天內下降到了6%左右。這是因為，在金融監督當局和執政黨強烈批評“利息生意”後，銀行急忙下調了貸款利率。產業通商資源部和公平交易委員會為了確認政府下調的油類稅是否如實反映在消費者價格上，加強了現場檢查，並開始調查煉油公司是否串通價格。這是為了抑制14年來首次上升到6%左右的消費者物價、受美國緊縮的影響暴漲的利率，政府親自出面向市場施壓。 金融監督院院長李福賢（音）上周表示，“對銀行過分追求利益的批評越來越大”，並警告因擴大的存款-貸款利率差而獲得巨大利潤的銀行。這是在尹錫悅總統囑咐“為了不讓利率上升期金融消費者的利息負擔大幅加重，請金融當局、金融機構進行合作”之後。國民力量黨院內代表權性東表示，“在高油價的情況下，煉油公司也不能光顧著自己吃飽”，要求煉油企業分擔痛苦。相關發言接連不斷後，普通銀行的住宅擔保貸款利率下降了0.6個百分點，石油業界表示：“將立即反映政府的油類稅下調部分。” 政府和政界也許認為“已經如願以償”，但實際上消費者幾乎沒有感受到變化。這是因為，看當局眼色的銀行只降低引人註目的利率，適用於大多數消費者的利率卻維持不變。即使煉油公司承諾下調汽油價格，也沒有辦法強制非直營的加油站下調汽油價格。今年年初，文在寅政府為了控制暴漲的餐飲價格，引進了公開炸雞、披薩、咖啡價格的“餐飲價格公布制”，但沒有任何效果，這意味著政府試圖影響市場價格的嘗試很難取得成功。 打著恢復市場經濟、自由民主旗號執政的政府、執政黨現在遇到了高物價、高利率的障礙，陷入了進退兩難的境地。把物價和利率交給市場，難免會受到“政府放手不管了”的批評。但聲稱要搞“民間主導經濟”的政府卻以與歷屆政府相同的官治來扭轉企業的手臂，這是破壞自己制定的國情原則的行為。政府應集中精力恢復市場功能和放寬限制規定，同時引導民間自主競爭，找出控制物價的親市場性解決方法。

한국어