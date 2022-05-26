“夏季新冠病毒再次流行的可能性……每天確診或將達20萬人”. May. 26, 2022 07:46. by 李智潤記者 asap@donga.com. 韓國政府預測，如果新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在國內再次流行，每天新增確診人數將達到10萬~20萬人。最近，國內每天新增確診患者人數減少到了2萬人左右。 中央事故處理本部防疫總管班長朴香25日在新聞發布會上表示：“根據專家的預測，最早今年夏天或秋天新冠病毒將再次流行”，“新確診患者規模將達到10萬~20萬名左右。” 此前，防疫當局分析說，最早從6月份開始，新冠病毒有可能再次在國內流行。因爲傳播速度比現有的“奧密克戎變異毒株”快的新變異毒株最近流入國內。再加上，今年3月國內大幅流行了奧密克戎變異毒株，因此有人觀測說，當時形成的自然免疫可能會在6月以後消失。國民的疫苗接種效果下降也是在這個時候。 據疾病管理廳統計，截至25日0時，新增確診患者爲2.3956萬人。與一周前（3.1342萬人）相比減少了23.6%。當天死亡人數爲23人，住院中的危重症患者爲237人，這些人也保持著減少趨勢。 隨著確診人數的減少，政府正在取消新冠病毒治療病床。據統計，截至25日，韓國國內的新冠病毒病床共有8625張。自上個月以來減少了2.0656張。政府計劃減少普通病床，同時維持重症患者專用病床，以應對下半年（7~12月）新冠病毒再次流行。朴班長預測：“以目前擁有的病床數量來看，每天也能承受15萬~20萬名確診患者。”

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