三星和LG獲美國政府“能源明星獎”……節能技術産品等得到認可. May. 07, 2022 07:15. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 三星電子和LG電子獲得了“2022能源明星獎”最高獎。能源明星獎是美國環境廳和能源部以2萬多家企業和團體爲對象，對節能等進行評價後授予的獎項。 三星電子6日表示，開發能源高效率産品等對節能活動做出的貢獻得到認可，在制造商部門獲得了“可持續最優秀獎”。在能源管理領域也獲得了本獎“年度合作夥伴獎”。三星電子去年獲得能源明星認證的381個産品中有50個産品獲得了“最高效率”等級。 LG電子也獲得了“可持續最優秀獎”。另外，43款冰箱型號還獲得了授予采用創新節能技術産品的“尖端技術獎”。LG電子解釋說：“去年在北美銷售的能源明星認證産品具有減少相當于7.7681萬輛汽車一年內排放的二氧化碳的效果。”

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