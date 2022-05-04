法學教授會：“‘完剝檢調’法案處理程序違反國會法”. May. 04, 2022 08:19. by 高道藝記者、南建宇記者 yea@donga.com,woo@donga.com. 韓國法學教授會（會長鄭永煥）就國會全體會議通過並在國務會議上表決通過的“完剝檢調（完全剝奪檢察機關調查權）”法案指出：“存在內容不合理和違憲性爭議，同時在程序上對國會法審議法律案的程序進行了“形骸化”（徒有其形，沒有內容）等，表現出了明顯的違法性。” 有1500多名法學教授加入的法學教授會3日上午發表聲明說：“與改變70年刑事司法制度基礎的重大性相比，‘完剝檢調’法案完全找不到其立法的緊迫性、緊急性，”“盡管如此，不遵守國會法上的立法程序，嚴重損害了議會主義及法治主義理念，侵害了國會議員的審議權、表決權。” 相關法律在提出後半個多月內得到處理，違反了△法案提交常任委員會之日起15天內不能提交的規定（國會法第59條）△法案主要內容等需要10天以上的立法預告之規定（國會法第82條之2）等。 以220多名律師為主軸的社團法人“制定善良法的人們”當天下午也發表聲明批評稱：“草率通過修正案在程序上違法，法案內容也違反憲法，”“檢察廳法及刑事訴訟法修正案必須廢除。”保守傾向的“韓半島人權和統壹律師會”和“思考憲法的律師會”已經預告將提出憲法訴願。 當天，新全國大學生代表協議會在全國113所大學校園裏貼出了抨擊“完剝檢調”法案的大字報。他們在大字報中批判道：“擔心成為檢察共和國，回歸警察公安國家就是對策嗎?”“偽裝退黨、分割會期等旨在通過法案的壹系列過程都是違反已故盧武鉉前總統精神的行為。”

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