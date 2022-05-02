完整健全的愛. May. 02, 2022 07:56. . “給予多少愛，期待就會越大。人們自然會期待‘我給了你這麽多的愛，至少也能得到這麽多的愛’。但是對方每次都給予沒有達到預期的愛。這是不公平的交易。令人惡心的不義之舉。所以把關系破裂的所有責任都推卸給對方。“—出自金東奎《哲學家的愛情法》中 與微生物打交道已經30多年了。期間通過實驗和文獻，直接和間接地接觸了各種微生物。有一次看到遠海清潔水中一群微生物生存的方法後，從“微”中感受到了“美”。水越清，有機物含量越少。從微生物的立場來看，食物不足，生活困難是常有的事情。但是這種海洋微生物在這種環境條件下生存得很好。甚至在必需氨基酸中存在不能制造一部分的缺點。他們各自制作出自己可以制作的氨基酸，稍微分泌到身體（細胞）外，彌補彼此的不足。事實上，在人們通常認爲微不足道的微生物世界裏，這種程度的互助也是家常便飯。 與互助不同，禮物是不期待返回來的。令人遺憾的是，在現實中，這種禮物越來越稀少，哲學家金東奎認爲這是愛情蒸發的標志。然後我苦澀地點頭。愛情不是正義，不能達成公平的交易。一般對某人的愛的程度與想要得到相應程度反饋的期待值成反比。這就是愛情秤只能向一邊傾斜的原因。俗話說， 兒女再孝順也趕不上爹娘對子女的愛，父母的愛，特別是母愛，會造成最大的傾斜。想起了細心度過動蕩一個世紀的某位老奶奶的最後一句話。“托你們的福，我過得很好！”當“托你的福”這句話從心中湧出時，是不是才能擁有完整健全的愛呢？

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