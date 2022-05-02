巴菲特：“美國股市成賭場……比特幣無法創造任何價值”. May. 02, 2022 07:57. by 金秀賢記者 newsoo@donga.com. 受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，自2019年以後時隔3年再次召開面對面股東大會的“投資奇才”、美國伯克希爾•哈撒韋創始人沃倫•巴菲特（照片）強烈批評說，美國金融市場變成了短期投資盛行的賭場，華爾街金融公司正在助長投資者的投機行爲。 上月30日，巴菲特在伯克希爾總部所在地美國中部內布拉斯加州奧馬哈舉行的股東大會上亮相，他斥責說：“華爾街正在鼓勵股票交易者像對待撲克盤的籌碼一樣對待股票。美國金融市場實際上變成了賭場。”他給出的理由是，雖然給金融公司帶來了巨大的手續費收入，但對個人投資者來說危險的購買選擇權等衍生商品正在增加，並批判表示：“比起‘投資’，華爾街人在‘賭博’時賺更多的錢。他們正在收拾從資本主義餐桌掉下來的面包屑。”因此，大企業淪落爲股市這一賭場的籌碼。 雖然比特幣等虛擬貨幣被編入華爾街的主流投資組合，但是對此持否定態度的現有立場也堅持了下來。他批判說：“比特幣不是生産性資産”，“它無法創造出任何價值。這只不過是騙術，迷惑人們的魔術而已。”理由是，農地可以生産食材，公寓可以賺取租金，但比特幣除了賣給別人之外，什麽價值也創造不了。被稱爲巴菲特的右臂的伯克希爾副總裁查理•芒格也加入其中說：“應該避免傻乎乎的、惡的、與其他人相比，讓自己看起來不好的東西，但不幸的是比特幣這三種都擁有了。” 被稱爲“資本主義者的胡士托（著名搖滾音樂節）”的伯克希爾股東大會每年吸引數萬名普通人前來聽取全世界的名人、股東、巴菲特的投資建議。今年也有“華爾街皇帝”JP摩根首席執行官（CEO）傑米•戴蒙、蘋果CEO蒂姆•庫克、演員比爾•穆雷等約4萬人參加。 巴菲特表示，自己今年第一季度（1 ~ 3月）收購了價值510億美元（約64.26萬億韓元）以上的股票。他公開宣布收購雪佛龍、美國西方石油公司等美國能源企業的股份，並持有視頻遊戲企業動視暴雪9.5%的股份。但是，第一季度股票投資損失16億美元，第一季度伯克希爾的淨利潤比去年同期銳減53%，僅爲54億美元。美國《華爾街日報》（WSJ）報道說：“部分股東因爲令人失望的業績，希望巴菲特退場，但他的明星力量依然存在。”

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