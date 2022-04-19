俄羅斯將馬裡烏波爾全體當作人質……2500名烏克蘭士兵展開抗戰. April. 19, 2022 07:54. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 俄羅斯軍隊對烏克蘭南部城市馬裡烏波爾髮放旨在控製市民的通行証，採取了禁止出入外部和居民移動的封鎖措施。即把整個戰略要地馬裡烏波爾當作人質，試圖令烏克蘭屈服。儘管俄羅斯髮出“投降就能活命”的最後通牒，但2500多名烏克蘭軍人仍準備在馬裡烏波爾戰鬥到底。 據美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道，馬裡烏波爾市市長助理佩特羅·安德裡烏什琴科17日通過社交媒體“電報”表示：“如果沒有俄軍髮行的通行証，就無法在市內移動和外出。剩下的男性將全部接受檢查後重新分配到（其他住處），從18日開始將停止出入馬裡烏波爾。”馬裡烏波爾市議會當天也表示：“俄軍對市民的手機進行檢查，並強製將市民送往俄羅斯，”“這是企圖掩蓋戰爭犯罪的行爲。” 在這種情況下，2500多名烏克蘭軍隊在馬裡烏波爾內的阿佐烏斯塔爾、伊利奇等2個鋼鐵廠與俄軍展開了戰鬥。特殊部隊“亞速營”作爲其主軸，是2014年在東部頓巴斯親俄羅斯民兵組織髮動戰爭後，爲對抗而組建的民兵。同年6月，“亞速營”在奪回馬裡烏波爾方麵立下汗馬功勞，被編入烏克蘭正規軍。但“亞速營”當時表現出信奉德國納粹的極右民族主義傾向，成爲俄羅斯總統普京打着“去納粹化”的進攻旗號的原因。但據英國《泰晤士報》報道，目前極端主義傾向已被淡化。 俄軍向烏軍髮出了“在17日下午1點之前投降”的最後通牒，目前已經過期，隨時都有可能進行無差別的攻擊。俄海軍的象徵“莫斯科”艦14日被擊沉，自尊心受到緻命傷的俄羅斯因此正在進一步加強攻勢。俄獨立媒體《新報》報道説：“‘莫斯科’號被烏克蘭3枚導彈擊沉，造成40多人死亡，多人失踪。” 烏克蘭外交部長庫列巴在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時表示,“俄羅斯軍隊似乎無論如何都要徹底摧毀馬裡烏波爾。這可能會成爲‘紅線’”，警告將中斷談判。烏克蘭總統澤連斯基當天向CNN表示，“沒有爲了停戰而放棄頓巴斯等領土的想法，會戰鬥到底，”要求美國總統拜登訪問烏克蘭。

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