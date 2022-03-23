在新冠疫情不景氣的情況下，炸雞銷售額一枝獨秀……「外賣的力量」. March. 23, 2022 07:43. by 世宗=金炯民記者 kalssam35@donga.com. 據調查，在新冠疫情擴散的情況下，炸雞店銷售額的增加一枝獨秀。韓餐及咖啡店的銷售額減少了15%以上。 公平交易委員會22日發表的《2021年度加盟事業現狀》顯示，2021年底註冊的加盟總店為7342個，品牌為11218個，加盟店為270485個。加盟總店數量比前一年增加了31.1%，品牌數量增加了58.1%。品牌數量急劇增加的原因是，根據去年5月實施的《修改加盟事業法》，小規模加盟總店也有義務提供信息公開書，並包含在正式統計中。 2020年加盟店的平均銷售額為3.1億韓元，比前一年減少了5.5%。特別是餐飲行業的平均銷售額為2.8億韓元，減少了9.0%。但餐飲業中炸雞業的銷售額反而增加了8.4%。公正委員會相關人士表示：「這可能是因為外賣占據了大部分。」 相反，韓餐和咖啡行業的銷售額分別減少了18.1%和15.1%。據分析，咖啡的加盟店數增加率比前一年增加了10.3%，高於其他行業，但由於激烈的競爭，銷售額有所減少。 服務行業的銷售額為1.28億韓元，比前一年減少了2.3%。美容和美容行業減少了16.5%，降幅最大。批發零售行業為5.3億韓元，減少了4.1%。化妝品行業因網上銷售擴大而驟減41.0%，引起了人們的關註。

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