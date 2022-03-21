俄羅斯首次向烏克蘭發射高超音速導彈「匕首」. March. 21, 2022 07:47. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 俄羅斯在當地時間18日使用了可搭載核彈頭的高超音速導彈「匕首」，摧毀了烏克蘭的武器庫。這是俄羅斯在2月24日入侵烏克蘭後，首次將能夠摧毀美國導彈防禦網的高超音速導彈投入實戰。分析認為，此舉意在針對支援烏克蘭的美國等西方國家提高核威脅水平。 俄羅斯國防部發言人伊戈爾·科納申科夫19日表示，前一天，在烏克蘭西南部伊萬諾-弗蘭基烏斯克州德拉丁，破壞了儲存烏克蘭導彈和飛機用彈藥的大規模地下設施。 俄羅斯改良「伊斯坎德爾」導彈並於2018年開發「匕首」導彈，可從米格戰鬥機或轟炸機上發射。據悉，射程為2000~3000公裏，飛行速度為10-12馬赫，美國的防空網無法攔截。因為可以攜帶核彈頭和常規彈頭，俄羅斯總統普京也多次稱贊其為「超級武器」。 特別是俄羅斯在入侵烏克蘭5天前的2月19日，在普京總統的指示下進行的戰略核訓練中試射了該導彈。美國政府官員拜登對美國有線電視新聞網（CNN）表示：「試射導彈力量，這是為了向西方發送信息。」 俄羅斯軍隊在烏克蘭戰略要地、東南部的馬裏烏波爾市中心與烏克蘭軍隊展開激烈的巷戰，加快了控製南部的速度。雙方為了占據歐洲主要鋼鐵工廠阿喬布斯塔爾工廠，正在展開激烈的戰鬥。馬裏烏波爾市市長巴迪姆·博伊琴科向英國廣播公司（BBC）吐露說：「我們的軍隊正在盡一切力量，但不幸的是，敵軍規模比我們大。」 如果俄羅斯占領馬裏烏波爾，就可以確保連接俄羅斯2014年強製合並的烏克蘭南部克裏米亞半島和親俄勢力較多的東部頓巴斯的陸路和穩定的補給線。有分析認為，如果進攻後一直被認為是俄軍痼疾的補給問題得以解決，俄軍將加強對首都基輔等地的攻勢。美國《紐約時報》報道說，俄羅斯軍隊試圖占領基輔，將成為第二次世界大戰後80年來最大規模的巷戰。

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