未接種疫苗的學生，即使家人被確診也可以上學. March. 14, 2022 07:41. by 金素英記者、崔藝娜記者 ksy@donga.com,yena@donga.com. 從14日起，與新冠相關的學生上學方式和檢查體系將發生變化。 從當天起，即使父母或兄弟姐妹等學生的同居者被確診，學生也可以不受是否已經接種疫苗的影響繼續上學。截止到13日，同居者確診時，只有接種疫苗的學生才能上學，未接種的學生被停止上學7天。但從14日開始，即使是未接種的學生也可以正常上學。「接種完畢者」是指完成第三次接種或第二次接種後過了14~90天的人。 但是，政府建議確診家屬的學生從確診家屬檢查日起3天內接受基因擴增（PCR）檢查，並在第6、7天接受快速抗原檢查（RAT）。 從14日到下月13日，新冠確診認定方式也將發生變化。現在，在社區醫院接受「專家用RAT」檢測呈陽性後，立即被認定為確診患者。到目前為止，即使專家用RAT呈陽性，也要再次接受PCR檢查，並呈陽性才能被確診。 接受專家用RAT後，如果出現陽性，應立即回家開始隔離。為了開藥而去藥店是例外。可以接受專家用RAT的醫院可以在健康保險審查評價院網站（www.hira.or.kr）或政府運營的新冠網頁（ncov.mohw.go.kr）進行確認。 但是，仍然用自我檢查試劑盒進行檢查並呈陽性的情況不能被認定為確診。在這種情況下，必須再次接受專家用RAT或接受PCR檢查。 此外，韓國政府將於14日公布5~11歲疫苗接種計劃。免疫低下者等高危人群兒童將成為優先接種對象。

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