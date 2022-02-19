進入百貨店-大型超市時廢除「掃碼認證」. February. 19, 2022 07:21. by 金素英記者、柳根亨記者 ksy@donga.com,noel@donga.com. 從19日開始，進入百貨商店和大型超市等未適用防疫通行證（接種證明·陰性確認）設施時，無需填寫出入名單。餐廳、咖啡廳等的營業時間將從當天開始到3月13日為止的3周內延長到晚上10點。中央災難安全對策本部18日發表了上述內容的「保持社交距離調整案」。 此前，防疫當局為了追蹤新冠病毒的擴散途徑，要求在進入公共設施時利用二維碼、安心呼叫等填寫出入名單。但自奧密克戎毒株擴散後，事實上流行病學調查被中斷，因此決定廢除這一製度。 不過，二維碼認證並沒有完全消失。適用防疫通行證的餐廳、咖啡廳、練歌廳、澡堂等11種設施必須出示證明疫苗接種完成者的資料。雖然主要使用二維碼認證，也可以出示智能手機應用程序「COOV」或紙質認證書。 有人指出，政府的此次調整是令小工商業者和醫療界都感到不滿的「半拉子對策」。政府當初計劃把聚會人員增加到8人，但最近一天確診患者超過10萬人後，只延長了營業時間。防疫專家們擔心，政府的決定會助長市民的防疫松懈，惡化新冠暴增趨勢。高麗大學九老醫院感染內科教授金宇柱（音）批評道：「在新型冠感染接近頂點的情況下放松距離的國家，也就是韓國一個。」 此外，青少年防疫通行證的實行日期從當初的3月1日推遲到4月1日。繼首爾市和京畿道之後，18日在仁川和大田，法院也暫時中斷了青少年防疫通行證行政處分的效力。從21日開始，新冠口服藥物帕克斯洛韋德的用藥對象將包括40多歲的基礎疾病患者。

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