普京：「不希望戰爭……部分撤軍」 VS 拜登：「俄方撤軍尚未得到驗證」. February. 17, 2022 07:35. by 華盛頓=常駐記者文炳基、巴黎=常駐記者 金潤宗 weappon@donga.com、zozo@donga.com. 美國總統拜登當地時間15日表示：「（集結在烏克蘭國境的）俄羅斯軍隊的撤離還沒有得到驗證，」「俄羅斯對烏克蘭的侵略現在還明顯有可能。」他對前一天俄羅斯總統普京表示部分撤軍表示不信任，並指出入侵威脅依然存在。 拜登當天在白宮發表演講時表示：「目前仍有15萬名俄羅斯軍人圍在烏克蘭國境，」「俄羅斯軍隊仍然處於非常具有威脅性的態勢。」集結在邊境的俄軍規模當初推算為13萬人，現在拜登公開反而增加到15萬人，認為普京的撤軍主張有可能是欺騙行動。英國首相鮑裏斯·約翰遜也表示：「俄羅斯正在白俄羅斯建立（治療傷者的）野戰醫院，」「這只能解釋為準備入侵。」 不過，拜登還表示：「俄羅斯公開提議繼續外交解決。我們應該給予外交取得成功的機會。」普京前一天在莫斯科與德國總理朔爾茨舉行會談後表示：「希望就烏克蘭緊張局勢繼續進行外交討論。」拜登和普京都表現出了協商的意誌，因此，在一觸即發的軍事緊張局勢依然如故的情況下，美俄將進入激烈的外交戰。 特別是普京主張「烏克蘭東部頓巴斯正在發生種族屠殺」，成為沖突的新導火索。因為俄羅斯提出了西方強烈反對的頓巴斯獨立的問題。頓巴斯是烏克蘭政府軍和親俄羅斯民軍發生糾紛的地區。

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