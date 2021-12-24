衝進賽場的兒童球迷快哭了，“孫誕老人”脫下球衣送上安慰. December. 24, 2021 07:40. by 金正勳記者 hun@donga.com. 在聖誕節即將到來之際，孫興慜（29歲•托特納姆熱刺隊）向闖入賽場的兒童球迷贈送運動服，以“聖誕老人”的形象登場。當地還稱孫興慜爲“孫誕老人（孫興慜+聖誕老人的合成詞）。” 23日，在英國倫敦的托特納姆熱刺體育場舉行的2021~2022賽季英聯杯八強賽與西漢姆聯隊的主場比賽中，孫興慜在下半場第15分鍾替補上場，在球場上馳騁了30多分鍾。托特納姆熱刺隊憑借當天攻入1球、助攻1次的史蒂文•貝爾溫（24歲）的出色表現，以2比1擊敗西漢姆聯隊，連續2年成功進入4強。熱刺隊將于明年1月5日和12日與切爾西隊展開兩回合的半決賽較量，爭奪一張決賽入場券。如果戰勝切爾西，球隊將與另一場半決賽阿森納VS利物浦之間的勝者爭奪冠軍獎杯。熱刺隊雖然在上個賽季進入了聯賽杯決賽，但是惜敗于曼城，只獲得了亞軍。 當天，孫興慜雖然沒有進球，但受到了更大的關注。比賽結束後，孫興慜同隊友哈裏•凱恩與西漢姆聯隊的德克蘭•賴斯等人笑著交談。這時，一名兒童球迷闖入體育場，向孫興慜跑去。當球場安保人員追上他後，這名小球迷哭了起來。看到這一情景的孫興慜走過去笑著撫摸了一下該小球迷的頭後，脫掉了自己的運動服上衣作爲禮物送給了他。 孫興慜非常寵愛粉絲，在主場比賽結束後，經常會給兒童球迷送上自己的球衣。此前，孫興慜在5日與諾維奇城隊的比賽結束後，也曾作爲禮物送給兒童球迷球衣，贏得了主場球迷的掌聲。但是，除了孫興慜的善行之外，當天收到難忘禮物的兒童球迷將不可避免地受到處罰。因爲，如果闖入球場，或將受到禁止出入等處罰。

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