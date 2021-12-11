“蠶室MICE綜合空間”將于2023年下半年動工. December. 11, 2021 07:11. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 韓華建設被選定爲在首爾松坡區蠶室綜合運動場一帶約35萬平方米地皮上建設集展覽、會議、體育、文化等功能于一身的複合設施（鳥瞰圖）的民間投資事業優先協商對象。 首爾市10日表示，將韓華建設主管的“首爾智能MICE公園”指定爲“蠶室體育•MICE綜合空間建設民間投資事業”的優先協商對象。曾與韓華建設一起就引進事業展開競爭的韓國貿易協會聯盟成爲了次級協商對象。 首爾市計劃盡快組成協商團，最早從明年1月開始與優先協商對象進行協商。此後，計劃在2023年上半年左右簽署協議，並于下半年動工。預計工程費將達2.1672萬億韓元左右，施工時間預計需要6年左右。 該項目從2016年開始推進，目的是到2029年爲止，在蠶室綜合運動場一帶建設展覽、會議、體育、文化設施等多功能設施和酒店、商業及業務設施等。優先協商對象是從12月7日到9日，在首爾研究院首爾公共投資管理中心主管的評價委員會上，經過開發構想及設計、施工計劃、運營計劃、公益性等綜合評價後被選定的。 首爾市期待，如果蠶室按計劃建設綜合園區，不僅能展示智能移動、K美容、醫療保健等各種新産業，還能活躍國際交流業務，大大提高全球城市的競爭力。 首爾市均衡發展本部部長徐成萬（音）表示：“該事業是提高首爾全球競爭力的核心項目，在建設國際業務基礎設施的同時，還將爲創造新的工作崗位提供巨大幫助。”

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