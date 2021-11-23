“名弓手DNA”的局限. November. 23, 2021 07:22. . 李成桂作爲使用強弓的名弓手（神箭手）而聞名。高麗末期有一位將軍叫黃裳。元朝是蒙古人建立的國家，所以有很多神箭手。黃裳去元朝出仕，與元朝弓箭手比賽，發揮出超人本領。據說元朝皇帝當時問他怎麽能射得那麽好呢，還摸了摸黃裳的胳膊。 老年時黃裳曾與李成桂比賽過。在發射50支箭之後，雙方都沒有射偏的箭，展開了激烈的角逐。但在射超過50發以上後，由于黃裳的體力不足，出現了射偏的箭。這與其說是實力上的差異，不如說是年齡造成的體力上的差異，因此不能說是黃裳的失敗。 據說蒙古軍隊是用馬和弓稱霸世界的，但是高麗弓箭手的實力卻讓蒙古軍隊大吃一驚。隨著歲月的流逝，弓箭變成鳥铳後，朝鮮槍手們的實力非常出色。在滿洲，努爾哈赤興起，明朝對其展開討伐戰，向朝鮮請求兵力。雖然失敗了，但在當時的戰鬥中，朝鮮槍手們的實力依然卓越。明軍也知道這一點，積極邀請朝鮮槍手。17世紀後期，在沿海州發生了清朝和俄羅斯之間的國境紛爭。清朝派兵向朝鮮軍請求支援。朝鮮派遣了重大兵力的槍手。這就是羅禅征伐。這時朝鮮軍和清軍進行了射擊訓練或比賽，朝鮮軍槍手的實力非常突出。 目前，韓國射箭是公認的世界最強項目，射擊項目也在世界大賽中不斷獲得獎牌。當然，這是選手們嘔心瀝血努力的結果，但從曆史上看，似乎存在著超越訓練和努力的先天因素。 到了19世紀末，盡管朝鮮擁有驚人的射擊技術，卻沒有防禦國家的能力。直到那時，主要武器還是火槍。雖然軟件方面很出色，但在硬件方面落後了幾代。軟件和硬件的不均衡就是如此可怕。曆史學家

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