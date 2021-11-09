CJ進軍細胞-基因治療劑委托生産市場. November. 09, 2021 07:10. by 史智媛記者 4g1@donga.com. CJ收購荷蘭生物科技企業（BT），將正式進軍細胞-基因治療劑委托開發生産（CDMO）市場。 CJ第一制糖8日召開理事會，表決通過了以2677億韓元收購總部位于荷蘭的生物CDMO企業—巴塔維亞生物科學約76%股份的議案。巴塔維亞是負責全球制藥公司揚森疫苗的研發和生産的經營團隊于2010年設立的企業，被評價爲具有開發病毒疫苗等制造工藝的獨立力量。現有的巴塔維亞大股東是第二大股東，也是公司管理層，將繼續經營事業。 生物CDMO是指從細胞•基因治療劑、抗癌病毒治療劑等醫藥品開發公司接到活後，生産原料醫藥品、臨床試驗用品等的事業。市場規模每年增長25%以上，預計到2030年將達到16.5~18.9萬億韓元。 CJ第一制糖通過此次收購巴塔維亞，擴大了現有的紅生物（醫療•制藥領域生物事業）事業投資組合。CJ第一制糖在今年7月收購了生命科學信息企業“Chunlab”，確保了下一代新藥的開發力量。CJ第一制糖相關人士表示：“今後將通過設備擴張等投資，准備向全球生物醫藥品生産基地飛躍。”

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