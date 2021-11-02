超過危險水位的「恐慌性購買」，應傾聽房價下跌的警告. November. 02, 2021 07:27. . 越來越多的人擔心2030一代的「恐慌性購買」已超過危險水平。今年前8個月的首爾公寓交易中，30歲以下的比重超過了40%。在部分小區，年輕階層的購買量超過一半，但將近房價一半是用債務充當的。對於他們來說，房價下跌的警告並沒有奏效。因為人們更擔心「居住階梯」會被切斷。但是，不能忽視泡沫破滅的可能性，目前房價暴漲和家庭負債後遺癥非常嚴重。現在應該傾聽「金錢盛宴」已經結束的警告。 國際貨幣基金組織上個月警告，全球住宅價格有暴跌的危險。如果各國緊縮銀根，資產泡沫可能會崩潰。該機構表示，今後3年內，發達國家和新興國家的房價可能分別下跌14%和22%，並公布了具體數字。韓國銀行認為，在主要國家中，韓國房價漲幅非常高。這是在警告，如果全球資產價格下跌成為現實，韓國將受到最大的沖擊。 市場已出現異常跡象。隨著政府開始限製貸款，首爾出現了「交易懸崖」現象。即使降價也賣不出去，待售的公寓越來越多，部分新樓盤還剩下近一半未售出。雖然很難認為整體房價轉為下跌趨勢，但支撐房價的購買能力仍在減少。與國內生產總值相比，家庭負債超過了100%。在這種情況下，政府緊縮銀根的現象將持續很長一段時間。 為恐慌性購買而動用的債務沈重打擊了2030代人。青年層的總負債本息償還比率（DSR）超過了37%。即收入的三分之一以上要用在還債上。只能減少吃穿等日常生活費。如果房價下跌，購買的房子就有可能淪為「空罐住宅」，留下巨額債務。考慮到收入和資產的貸款是合理的選擇，但如果因恐懼心理過度舉債，就很難撐過「資金枯竭」時代。 對於貸款購房，不能只怪年輕一代。現政府執政以來，房價暴漲近兩倍。如果不是現在，就永遠不能買房子，這種不安感下是理所當然的反應。但是在無數房地產對策中，因為房價上漲而遲遲進行「恐慌性購買」，是因為國內外經濟環境過於不安和混亂。有必要傾聽房價下跌的警告，配合自己的資金余力合理購買。政府也應該擺脫「公共萬能」的模式，持續增加供給，消除潛在的房價不安因素。

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