現代汽車途勝PHEV車型獲得德國三大媒體評價第一位. October. 28, 2021 07:29. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 現代汽車運動型多功能車(SUV)“途勝”的插電式混合動力車(PHEV)車型得到了德國汽車專刊的優秀評價。 27日據汽車業界透露，德國專刊《Auto Zeitung》本月出版的最新一期中，對途勝和大衆途觀、標致3008、歐寶Grandland等四款PHEV，就車身、乘坐舒適感、動力、行駛性能、環保性及費用等5個項目進行了評價。途勝在行駛性能方面獲得最優秀的評價，綜合排名位列第一。《Auto Motor Und Sport》和《Auto Bild》等德國其他的汽車專業雜志也分別對途勝PHEV下了比奧迪和豐田汽車更優秀的評價。 途勝PHEV受到好評，于今年3月在歐洲市場上市，截至9月已向歐洲消費者銷售了1.1718萬輛。在德國，得到了作爲PHEV能獲得的最多6750歐元(約916萬韓元)的補助金。 另外，現代汽車“IONIQ 5”、起亞“EV6”等現代汽車集團的兩款電動汽車分別在“2022年德國年度汽車(GCOTY)”新能源和Premium領域被評爲年度汽車。這兩款車型還入圍了“德國年度車型”最終候選車型名單。

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