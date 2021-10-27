引發「大亂」導致非面對面日常癱瘓，KT卻忙於責怪別人. October. 27, 2021 07:17. . 25日，國家基幹通信網KT的互聯網服務出現故障1個小時，國民的日常生活陷入了癱瘓。金融交易停止，外賣訂單中斷，學校非面對面上課宣告中斷。企業業務也陷入癱瘓，整個韓國陷入了災難。KT在事故發生後先是聲稱受到了外部勢力的攻擊，後來又改口說是網絡錯誤。讓國家陷入了混亂，卻是一副急於責怪別人的樣子。 KT昨天表示，事故原因是網絡路由設定錯誤。即在地方的某設備上安排數據移動通道的過程中出現了錯誤，因此特定通道出現超負荷，出現了連鎖障礙。一臺設備出現的故障導致了全國通信網癱瘓，國家基幹網絡不能夠如此不堪一擊。 2018年KT因首爾阿峴分公司火災事故，導致通信網癱瘓。此後，KT宣稱確保了迂回線路，即使傳送線路出現障礙，網絡也不會中斷。但這次迂回線路並沒有啟動。據分析，這是經歷事故後疏於預防的人災。在這種情況下，KT卻把責任歸咎於管理設備的合作企業。 事故發生後，KT指稱是網絡攻擊。如果國家基幹網遭到攻擊，這是不能輕易公開的嚴重事件。但兩個小時後，KT又改口了。這是輕率而混亂的應對。損失補償也不透明。因為根據KT的使用條款，中斷服務3小時以上時會給予補償。僅僅幾秒之內就會出現損失，國民能接受這樣的條款嗎？ 在信息技術連接一切的社會裏，通信網癱瘓是一場災難。不能把國家通信網交托給預防和應對危機不力的企業。KT應該正確查明事故原因，並闡明防止再次發生的對策，自行接受資格檢驗。醫院等應急設施不應該只使用一個通信企業，還有必要將其他公司的通信網作為預備設施。從預防到應對危機，政府應該重新檢查整個國家通信網。

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