近半數中小學生家長表示：“子女表露出新冠肺炎抑郁感”. October. 05, 2021 07:23. by 姜炅石 coolup@donga.com. 據悉，新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情擴散後，家中有上小學、初中、高中子女的家長中每10名就有5名左右回答稱“子女曾表露出憂郁感”。 根據國會教育委員會所屬“國民力量”鄭燦民議員室委托Realmeter對全國621名家中有上小學、初中、高中的子女的家長進行調查的“對學力下降及差距的認識調查”結果顯示，47.5%的家長表示“曾表露出抑郁感或不安障礙”。家長們認爲“因保持社交距離引發的外出等身體活動受限成爲問題”(33.6%)是子女表露出憂郁感的主要原因，其次是“因不能上學而引發的交友關系問題”(23.7%)。 另外，回答因遠程授課子女的成績“比過去下降”的家長占32.5%，回答“沒有差異”的占50.7%，回答“上升”的占16.7%。對于成績下降的原因，36.1%的受訪者認爲“遠程授課質量不合格”，所占比率最高。 對于在線授課滿意度，四成家長(42.8%)表示“不滿意”，認爲“滿意”只有20.9%。不滿意的理由有網絡授課內容不充實(29.3%)、家庭內部管理監督者缺失(25.2%)等。另外，還有40.4%的家長表示，由于遠程授課不力，課外輔導費支出有所增加。 對此，鄭議員指出：“新冠病毒長期化導致學生憂郁症增加，教育部急需制定精神健康管理專門人才配置到學校等對策”，“有必要努力確保在線授課內容的質量，改善授課方式。”

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