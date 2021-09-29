登上國內最高齡“李爾王”寶座的李順載：“演藝生涯的最後一部大作”. September. 29, 2021 07:19. by 金基潤記者 pep@donga.com. 迎來演技人生65周年的大演員經常受到同事們的提問。“你現在更想演繹的作品是什麽？” 李順載(86歲•藝名李純才)每次都選擇話劇《李爾王》。最終他登上了國內最高齡李爾王的寶座。28日，在首爾瑞草區藝術殿堂仁春藝術廳舉行了話劇《李爾王》的記者招待會上，作爲主演兼藝術總監參加的李順載說：“常常有人說‘老人作爲主角出現的戲才是李爾王不是嗎’已成爲公論，于是我站上了舞台。這是在演技人生中沒有做過的作品”，“雖然也擔心是不是蠻勇，但是將以畢生最後一部大作的覺悟去面對。”他笑著說：“演莎士比亞作品的機會並不多。因爲不知道這樣的機會什麽時候還會到來，所以劇本融化在嘴裏，睡覺時台詞也會跳出來，非常熟悉。” 負責作品的李铉雨導演(順天鄉大學英美學系教授)也參加了當天的座談會。他負責導演和翻譯多部莎士比亞作品，在國內被稱爲“莎士比亞大師”。李導演說：“在歐洲黑死病蔓延的時期，莎士比亞在被隔離在家的情況下寫了《李爾王》。在原著中也出現了黑死病對少數人、窮人造成更大損失的時代狀況。對于現在的觀衆，作品也能帶來很大的啓示。” 《李爾王》被評價爲莎士比亞四大悲劇中最具壓倒性優勢的作品。李順載展現了擁有一切的絕對權力者，瞬間失去一切，墜入深淵，變成瘋子老人的李爾王。李順載選擇了消除一切的正面進攻法。他將原樣保留3小時20多分鍾的原著分量，在23次全部演出中獨自負責李爾王的角色。他說：“這段時間因爲條件原因，省略原著的李爾王舞台有很多。此次將原封不動地再現服裝和化妝，從這一點來看具有重大意義。” 由冠嶽劇團和藝術殿堂共同企劃的此次舞台，包括崔鍾律、朴龍洙、金仁洙、林大一等中堅演員在內，蘇有珍、李妍熙、吳靜妍等人也將出演。李順載說：“莎士比亞戲劇的核心是語言。雖然因爲有很多複合用語和修飾語，所以很難，但是正在與年輕演員一起集中精力准確地傳達原著的台詞”，“將充滿活力地准備，好好跑完全程。” 演出時間10月30日至11月21日，首爾藝術殿堂CJ土月劇場。門票4萬~ 9萬韓元。8歲兒童可觀看。詳情咨詢：02-580-1300

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