青瓦臺：“恢復通信線路是改善南北關系的第一階段預案”. September. 28, 2021 07:19. by 朴孝穆記者、申珍宇記者 tree624@donga.com,niceshin@donga.com. 青瓦臺27日表示，為了改善南北關系，首先要恢復朝鮮上個月斷絕的南北通信聯絡線路。朝鮮勞動黨中央副部長金與正提到了重新設立南北共同聯絡辦事處、舉行首腦會談的問題，在這種情況下，韓方提出了通過恢復通信線路開始南北間溝通的先決條件。但是，朝鮮當天上午也沒有回應南方的嘗試性通話。 總統國民溝通首席秘書朴秀賢當天在CBS電臺節目中表示：“通過朝鮮對恢復通訊線路的答復，可以確認朝鮮（改善韓朝關系）的意誌吧？”，“根據統一部的提議，朝鮮回應我方的呼叫，彼此通過這樣的渠道進行各級單位的對話等，這樣走向第一階段，是改善韓朝關系方面最起碼的預案。” 對於金與正在24日、25日連續兩天發表的立場文中提出的“取消敵對政策”“相互尊重”等條件，朴秀賢表示：“沒有像過去一樣以籠統的表達方式來提出具體的要求事項”，“綜合來看，可以解釋為朝鮮比以前更加主動地顯現了對話的意誌”。但有分析認為，金與正提出的條件直接關系到美國撤走戰略資產、中斷韓美軍事演習、解除對朝製裁等問題，因此白宮和青瓦臺都很難欣然接受。 朴秀賢還就文在寅總統在聯合國大會主旨演講中提議的《終戰宣言》表示：“美國正在發出積極的回應。據我所知，中國的反應也很好。”同時他還表示：“韓朝關系和朝美關系是函數關系”，“相比只為了改善韓朝關系而急於提出首腦會談，我們更慎重、周密地看待朝美關系等。”

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