被C羅的射門擊中的女工作人員暈倒在地. September. 16, 2021 07:29. by 金東昱 creating@donga.com. 克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(36歲•曼聯)通過“失誤”證明了自己的射門能力很強。 15日，C羅在瑞士伯爾尼舉行的2021-2022賽季歐洲足球聯盟(UEFA)冠軍聯賽(UCL)小組賽F組首輪與年輕人隊(瑞士)的客場比賽中首發出場。 賽前熱身的C羅朝著球門練習射門。這時，一腳射門飛出球門，飛向觀衆席附近的女性比賽安保人員。被球擊中的女保安就這樣倒下了。急救人員跑過去，C羅也帶著驚慌的表情前往女保安那裏觀察了一段時間。在確認女保安沒事後，C羅再次進入球場熱身。比賽結束後，他向該女保安贈送了自己的球衣，表達了歉意。 當天，C羅在上半場第13分鍾接到隊友布魯諾•費爾南德斯的傳球，直接射門破門。這是他身穿曼聯隊(英格蘭)的隊服，時隔12年132天攻進的歐冠聯賽進球。當天的比賽是C羅參加的第177場歐冠比賽，追平了此前由卡西亞斯(退役•西班牙)保持的歐冠聯賽最多參賽記錄。雖然曼聯隊在C羅效力的2007~2008賽季獲得了歐冠聯賽冠軍，但在他2009年7月離開球隊前往皇家馬德裏隊(西班牙)後，球隊十多年來一次也沒有登上過冠軍寶座。 曼聯隊在上半場第35分鍾，艾倫•萬比薩卡被主裁判直接出示紅牌罰下場，面臨了危機。最終，在下半場第21分鍾被莫烏米•恩加馬萊烏和下半場第50分鍾被喬唐•西巴切烏接連進球，以1比2負于對手，爆出了大冷門。 另外，拜仁慕尼黑隊(德國)在西班牙巴塞羅那舉行的歐冠聯賽E組首輪比賽中，憑借羅伯特•萊萬多夫斯基的兩粒進球，客場以3比0完勝梅西(巴黎聖日耳曼隊)離開的FC巴塞羅那隊(西班牙)。

한국어