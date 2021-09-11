“即使實施With-Corona，在室內相當長一段時間內也要戴口罩”. September. 11, 2021 07:30. by 金素英記者 ksy@donga.com. 隨著新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗接種率的提高，韓國國內對防疫和日常生活共存的“With-Corona”的關注也越來越大。據中央事故處理本部透露，據調查，七成以上國民贊成轉換爲With-Corona。但也有人指出，這種期待引發了大大小小的誤會。通過專家和防疫當局的說明，依次整理了圍繞With-Corona的疑問。 最常見的誤解是，預計With-Corona轉換後，“保持社交距離”等防疫措施將暫時解除。例如，很多人期待從11月初開始取消口罩或聚會限制。專家和防疫當局一致認爲“不可能”。首爾大學醫學院醫療管理系教授金允(音)表示：“即使放寬防疫措施，通過應對危重症患者劇增的‘緊急應對體制’，保持社交距離體系本身也應部分保留。”嘉泉大學醫學院預防醫學系教授鄭在勳也表示：“應該逐步放寬保持社交距離等級，並掌握對確診患者規模産生的影響。” 防疫當局也十分警惕急劇的防疫放緩期待。中央事故處理本部社會戰略班班長孫永來最近表示:：“隨著保持社交距離的長期化，疲勞感增大，對同時發生的變化的期待正在增大”，“在預防接種擴大、住院率和重症化率、死亡率下降時，應該逐步實現(向With-Corona的)轉換。”因此，政府認爲“With-Corona”一詞可能會引起防疫緊張感的緩和，正在使用“階段性日常恢複”等用語。 雖然有很多人希望摘掉口罩，但預計這一時期也不會很快到來。特別是，預計今後在室內相當長一段時間內還需佩戴口罩。疾病管理廳廳長鄭銀敬7日出席了國會預算結算特別委員會全體會議，並強調：“室內戴口罩需要堅持到最後，直到更安全爲止。” 還有人主張，如果轉換爲“With-Corona”，就沒有必要管理確診人數的增加。也就是說，只管理危重症患者或死亡者，而不是確診患者。對此，首爾大學醫學院預防醫學系教授洪潤哲表示：“如果確診患者增加，其中危重症患者和死亡者人數也將隨之增加”，“必須同時努力減少確診患者人數。” 但是，有人指出，像現在這樣每天“直播”新增確診患者數的方式值得思考。金教授建議道：“如果像現在這樣繼續公布每日新增確診病例數，必然會出現‘確診病例增加，政府是幹什麽的’的意見”，“有必要考慮每天公布重病患者或死亡人數，一周只公布一次確診病例數的方式。” 韓國政府正研究計劃從10月底開始適用With-Corona。但前提條件是“9月防疫狀況適度穩定時”。也就是說，包括本月小學、初中、高中開學、大學開學、中秋連休等在內，今後一個月將是向With-Corona轉換的重要關口。

한국어