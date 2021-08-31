李在明提出“五大照料國家負責製”；李洛淵提出“忠清道人士擔任第一位總理”. August. 31, 2021 07:34. by 李允泰記者 oldsport@donga.com. 共同民主黨總統競選人、京畿道知事李在明提出了以老人、患者、殘疾人、兒童、嬰幼兒為對象的“五大照料國家責任製”的承諾。前黨代表（黨首）李洛淵則表示，“如果成為總統，將邀請忠清道人士擔任第一位總理”，對最早進行巡回競選的忠清地區展開了拉票攻略。 李在明30日在首爾市松坡區松坡老人療養中心召開記者會表示：“照料不再是家人的單方面犧牲，也不是在市場上購買的商品，而應該是社會的共同責任。”他表示，將大幅擴大國家對五大照料的支援。他還說：“這是應對超低出生率、超高齡社會的大韓民國的生存戰略和成長戰略。”他承諾，將小學內的照料設施使用時間延長到晚7時，並構建以日常生活困難的重癥殘疾人為對象的24小時支援體系。 面對31日開始的大田、忠南地區權利黨員在線投票和9月4日開始的首次巡回競選，李洛淵似乎在“全力以赴”爭取忠南地區的選票。李洛淵30日在忠南道廳召開的記者招待會上表示：“我決心，如果成為總統，將邀請忠清道人士擔任第一位總理。”就像文在寅總統根據“將湖南地區出身人士任命為第一位總理”的承諾，任命湖南出身的李洛淵為第一位總理一樣，李洛淵表示，如果自己當選，將起用忠清地區出身的總理。對於“這是針對忠清南道知事梁承祚的發言嗎”的提問，李洛淵答道：“雖然心裏有（人選），但似乎還不是公開的時候。” 其他總統競選人的動作也在加快。國會議員樸用鎮當天訪問了濟州地區，前法務部長秋美愛也接連與忠清南道天安、牙山及大田地區黨員舉行座談會，呼籲支持。因新冠疫情而自我隔離的國會議員金鬥官通過網上公約發表會，發表了《忠清圈國家行政首都建設公約》。同樣在居家隔離的前總理丁世均也在網上與世宗地區黨員舉行了座談會。

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