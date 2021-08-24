以色列：“疫苗加強針的效果是兩劑接種的四倍”. August. 24, 2021 07:24. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 以色列衛生部表示，結果顯示，如果接種第三劑新冠疫苗，預防感染的效果是只接種兩劑疫苗的四倍。 據路透社當地時間23日報道，以色列衛生部22日表示，對接種兩劑新冠苗超過5個月的60歲以上老人進行了第三劑接種，結果顯示，10天後開始出現了上述防止感染的保護效果。防止新冠重癥和住院的效果則是只接種兩劑疫苗的五六倍。該研究的全部具體結果尚未公布。以色列醫療管理機構馬卡比最近表示，接種加強針的149144名60歲以上老人中，共有37人感染新冠病毒，這一感染率僅為兩劑接種者的六分之一。 以色列7月12日在世界上率先為免疫脆弱人群接種了加強針，7月30日起為60歲以上老人接種。最近對40歲以上的婦女和孕婦、教師等也開始註射疫苗。到目前為止，全國930萬人口中，約有150萬人接種了加強針。截至8月21日，受傳播力強的德爾塔變異毒株流行影響，以色列單日新增確診患者（一周平均）超過7200人等，擴散趨勢和大流行嚴重的今年1月相差無幾。 以色列衛生部表示，“接種疫苗後（感染新冠病毒）惡化為重癥的人，大部分都是60歲以上或患有基礎疾病的人”，同時強調，老年人等人尤其需要接種“加強針”。

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