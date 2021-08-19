拜仁擊敗多特 隊史第九次奪德國超級杯. August. 19, 2021 07:53. by 金東昱 creating@donga.com. 拜仁慕尼黑隊在德國超級杯上擊敗多特蒙德隊獲得了冠軍。 18日，在德國多特蒙德西格納爾-伊杜納公園球場(威斯特法倫球場)舉行的2021德國足球聯賽(DFL)超級杯上，拜仁隊憑借羅伯特•萊萬多夫斯基(33歲•照片)的兩粒進球，以3比1戰勝了多特蒙德隊。拜仁隊是該賽事奪冠次數最多的球隊，繼去年之後，連續2年捧起冠軍獎杯，也是隊史第9次捧得冠軍獎杯。曾6次奪冠的多特蒙德隊2019年以後一直試圖奪冠，但始終未能超越拜仁隊。德國超級杯是上一賽季的德甲冠軍(拜仁慕尼黑)和德國足協杯冠軍(多特蒙德)在新賽季開幕前進行單場決勝負的比賽。 其實從場面上來看兩隊勢均力敵。兩隊的控球率各爲50%，有效射門方面，拜仁隊爲6次，多特蒙德爲5次，差距不大。但是當家射手的表現改變了球隊的命運。上賽季獲得德甲最佳射手(41球)的拜仁隊的萊萬多夫斯基以2粒進球和1次助攻參與了球隊的所有進球。相反，多特蒙德隊的王牌前鋒、上賽季德甲聯賽射手榜第三位(27球)的埃林•哈蘭德(21歲)本次沒能取得進球。 當天比賽開始前，兩隊球員都悼念了15日去世的德國足球傳奇人物蓋德•穆勒。穆勒從1964年到1979年在拜仁隊效力期間，曾7次獲得德甲最佳射手，總進球數爲365粒，創下了德甲聯賽曆史最多進球紀錄。萊萬多夫斯基在上個賽季刷新了此前由穆勒創下的德甲聯賽單賽季最多進球(40球)記錄。

한국어