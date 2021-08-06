寫網絡小說的檢察官：“用故事警告罪犯”. August. 06, 2021 07:22. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “想象著在電影和電視劇中扮演帥氣主人公的王世子，以‘未必故意(過失犯罪)’殺人會怎麽樣，于是進行了文字創作。” 水原地方檢察廳公判部檢察官徐雅岚(35歲•律師考試第2屆)最近在接受《東亞日報》的電話采訪時表示：“在檢察廳，我們見到了很多明知犯罪可能導致可怕的結果卻仍然犯罪的未必故意犯罪者。”她從1日開始在Kakao page上連載網絡小說《王子的殺人法》。每天面對犯罪者所經曆的苦惱延伸到了網絡小說的執筆上。她說：“很多犯罪分子抱著‘哎，不會吧’的想法，發泄隱藏在自己內心的惡意，並實施犯罪。雖然從一開始就不是惡毒的殺人犯，但我想通過講述王世子逐漸露出陰狠的精神病患者本來面目的故事，向犯罪分子發出警告。” 徐檢察官畢業于首爾大學法學專門研究生院，2013年成爲檢察官，曾在首爾南部地方檢察廳、光州地方檢察廳工作過。在Kakao page上，她正以“首演”的筆名寫網絡小說。她繼乘勝追擊的檢察官因可疑的恐怖襲擊而失去視力後，揭露過去事件的《黑暗檢察官》(2019年)之後，又連載了內容爲強力部檢察官爲了調查而僞裝到幼兒園就業的《檢察官的保育日志》(2020年)。兩部作品的點擊量都超過了200萬次，電影和電視劇制作也在推進之中。正成功同時進行“本角色檢察官”和“副角色”網絡小說作家活動。“之前雖然調查過交通、電話詐騙、性犯罪、家庭暴力等多種案件，但是根據檢察倫理綱領，原則上我不把自己所調查的事件寫到作品當中。比起從個別事件中獲得靈感，在遇到犯罪分子時産生的想法似乎自然而然地融入了作品之中。” 徐檢察官也是養育兩個孩子的職場媽媽。當記者問道育兒、工作、寫作並行累不累時，她用愉快的聲音做出了回答。“在照顧孩子的途中，會記下作品的想法，周末抽空寫文章。網絡小說的魅力在于，即使不通過知名出版社登壇，也可以寫小說；即使不是專業作家也可以寫小說。一直以爲會停留在讀者身份的我也成爲了作家，所以其他人也來寫一下網絡小說吧！”

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