“她也是人”…美國體操女王“精神崩潰”棄權後，媒體爲她鼓勵加油. July. 29, 2021 07:40. by 任寶美 bom@donga.com. 對于在20歲就已經成爲2016裏約奧運會4冠王並跻身體操界傳奇行列的西蒙•拜爾斯(24歲•美國)來說，人們在2020東京奧運會上對她期待的是“完美”。但是，在被認爲是包攬全冠王開始的27日的女子團體賽中，拜爾斯宣布了誰都沒有預料到的“棄權”。她說：“與其盲目地去完成世人的期待，不如保護自己的身心。” 拜爾斯的異常信號是從團體賽跳馬比賽開始被感知到的。拜爾斯嘗試了只扭轉一圈半身體的低難度尤爾琴科技術，甚至落地也不平穩。這已不再是過去那種毫不動搖地成功完成不同層次的技術的面貌。最終，拜爾斯在跳馬比賽結束後宣布棄權。美國雖然派出了替代選手，但從2010年開始在奧運會和世錦賽上接連獲得金牌的記錄終止，金牌被俄羅斯奪走，只獲得了銀牌。 賽後，拜爾斯在記者會上吐露了自己不得不棄權的精神上的困難。“上午運動時狀況還不錯，但5個小時之後，情緒開始動搖了。到了賽場後精神崩潰了。最終，我關注自己的精神健康，並做出了棄權的決定。” 冷靜地回答著問題的拜爾斯在被問及目前的狀態時最終流下了眼淚。她說：“無法再像之前那樣相信自己。不知道是不是因爲年齡增長的原因，做體操的時候好像更緊張，沒有感覺到樂趣。這是奧運會賽場，我原本希望爲了我自己…(哭)好像不是爲了做我熱愛的事情，而是爲了讓別人高興。” 將拜爾斯比喻爲“超人(superhuman)”的美國媒體們承認，此前的稱贊壓垮了她的肩膀。CNN報道稱，“她是一個若無其事地飛向空中，輕易打破世界紀錄的人，但她終究也是人。”《紐約客》也表示：“拜爾斯的棄權也許不是大衆期待她展現給世人的面貌。但是選手設定自己極限的樣子對下一代選手的影響比任何獎牌都要大，從這一點來看，這是另一項成就。” 像拜爾斯一樣的超級明星在奧運會舞台上宣布棄權實屬罕見。但是最近堂堂正正地表明“精神負擔”的選手正在增加。在拜爾斯宣布棄權幾個小時前，作爲奧運會聖火最終點燃者，集本國球迷期待于一身的日本網球明星大阪直美(24歲)在女單16強賽中早早被淘汰。在5月法國網球公開賽時宣布抵制媒體采訪引發爭議後，大阪直美在第2輪棄權，並公開自己從2018年開始在壓力下患上了嚴重的憂郁症。 美國體操協會在第二天28日表示：“拜爾斯決定退出29日舉行的個人全能比賽。我們支持她做出的勇敢決定並爲她鼓掌。”拜爾斯能否繼續參加剩下的東京奧運會，也成了不確定因素。協會決定根據拜爾斯的健康和心理狀態決定是否讓她參賽。

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