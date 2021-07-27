美國加州山火持續12天，過火面積是首爾的10倍. July. 27, 2021 08:05. by 李恩澤 nabi@donga.com. 在前所未有的酷暑襲擊下，美國發生了史上最大規模的山火，至今已持續12天。已經有超過首爾市面積（605平方公裏）10倍的森林被燒成灰燼，數千棟住宅處於危險之中，居民被迫避難。外媒報道說：“這是氣候變化帶來的災難。” 據美國有線電視新聞網（CNN）25日報道，13日在美國加利福尼亞州發生的山火仍在繼續，到當天為止仍未控製住火勢。被稱為“迪克西（美國南部）大火”的此次山火燒毀了包括畢特縣在內的771平方公裏的土地。火災發生的第12天，已經超過10天，但截至當天，滅火率僅達到21%，一萬多棟建築面臨危險。 24日，“迪克西山火”與其他山火連成一片，火勢變得更加猛烈。超過10700棟住宅被列入山火威脅範圍的加利福尼亞北部畢特縣等4處，被宣布為緊急狀態。現場消防指揮官香農•弗拉瑟透露說：“火勢的蔓延已經超越我們。” 據CNN報道，不僅是加利福尼亞，美國12個州共發生86處山火，截至25日，共有6063平方公裏面積被燒毀。據悉，雖然有2.2萬多名消防官兵在各地展開滅火工作，但由於起火地點大都是幹旱的草木地帶，而且很多是偏僻地方，給滅火工作帶來了很大困難。部分地形因坡度險峻，消防車無法進入。 報告稱此次山火還造成了第二次損失。極地研究所26日表示，在北極格陵蘭西北部的雪樣本中發現了山火的副產品內醚糖。研究所還表示，人造衛星捕捉到了美國山火產生的一氧化碳到達數千公裏外的格陵蘭島的過程。研究團隊警告，如果該物質堆積在雪、冰川上，就會吸收到更多的陽光，使冰塊融化。美國國家氣象局表示：“受山火影響，大氣中的浮塵濃度上升，空氣質量惡化到有害健康的程度。呼吸系統脆弱的人要克製戶外活動。” 國境另一邊的加拿大不列顛哥倫比亞省最近也發生了數百起火災，20日被宣布為緊急狀態。 外媒指出，這次山火的原因是氣候變化。CNN報道說：“氣候變化逐漸引發破壞性山火，導致數千戶家庭被迫避難。”在被山火吞噬的美國南部、西部地區，因最近的酷暑，水庫和農田幹涸，出現了大量熱死癥患者。

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