美國：“在平壤發現裝載洲際導彈的新型移動發射車”. September. 24, 2020 07:38. by 華盛頓=常駐記者金正安 jkim@donga.com. 美國政府相關人士當地時間22日稱，下個月10日朝鮮勞動黨建黨75周年閱兵式即將舉行之際，平壤美林機場正在集結練習裝備和兵力，美國當局在這裏捕捉到可發射洲際導彈的2至4輛新型移動式發射車。 美國政府相關人士對本報表示：“捕捉到新型移動發射車，說明朝鮮在建黨紀念日展示洲際導彈能力的可能性較大”，“正在密切關註是否‘火星-15’型的新品種。”“火星-15”型在朝美對話之前的2017年11月29日進行了試射，之後韓國國防部向國會報告稱，“正常角度發射時射程在13000公裏以上。”即可以到達美國東部。 據悉，此次捕捉到的新型洲際導彈發射車，車身基本框架底盤和發射機制得到了改進。很有可能是從平安南道泗仁裏運來的。此前，美國當局曾拍到朝鮮在泗仁裏組裝完成洲際導彈和移動發射車並試運行的情況。 另據悉，本月初在美林機場還發現了2枚以上的中程彈道導彈“北極星-2號（KN-15）”。美國政府相關人士表示：“我們正在關註（平安南道平城市）泗仁裏組裝完成的“KN-15”改良型的可能性。” 對此，美國智庫國家利益研究所負責韓國事務的局長哈裏·卡齊亞尼斯在接受本報的電話采訪時表示：“最近見到的白宮高層人士等擔心朝鮮會在此次歷代級大規模遊行中推出與以往不同的固體燃料中遠程導彈系列。” 美國當局還認為，在新冠疫情的憂慮中，下個月的閱兵式這壹大規模活動將吸引2萬名以上的人參加。

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