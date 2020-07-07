忍無可忍 李康仁向俱樂部提出轉會要求. July. 07, 2020 07:41. by 李承鍵 why@donga.com. 當地媒體報道稱，效力於西甲的“韓國足球的未來”李康仁(19歲•照片)再次向所屬球隊瓦倫西亞提出了轉會要求。瓦倫西亞地區媒體《Superdeporte》6日報道說，“李康仁最近拒絕了球隊的續約提議，要求轉會。” 去年在波蘭舉行的20歲以下世界杯上，李康仁率領韓國隊獲得亞軍，還獲得了大賽最有價值球員—金球獎，受到了歐洲多家俱樂部的關註。由於俱樂部主席彼得•林強烈主張李康仁留隊，最終他留在了瓦倫西亞，但並沒有獲得多少出場機會。因此，李康仁在去年夏天也曾向俱樂部提出轉會要求，但俱樂部方面表示“李康仁是瓦倫西亞未來非常重要的球員”，不允許他轉會。俱樂部希望他留隊，但比賽卻一直無法正常上場，這再次引發了轉會傳聞。 近期瓦倫西亞隊因主教練阿爾貝特•塞拉德斯帶隊成績不佳解雇了對方，並讓助理教練博羅•岡薩雷斯接手球隊，但在岡薩雷斯執教的兩場比賽中，李康仁依然沒有獲得哪怕一分鐘的出場機會。 李康仁與瓦倫西亞隊的合同將於2022年到期。如果有球隊向瓦倫西亞俱樂部提出8000萬歐元(約1080億韓元)的轉會費，那麽在合同期內也可以轉會到其他球隊，但目前很難出現以這個金額引進李康仁的球隊。如果想引進李康仁的球隊和瓦倫西亞俱樂部無法在轉會費方面達成一致，那麽他很可能先通過租借後轉會等方式尋找新球隊。

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