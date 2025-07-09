韩国二季度MSCI指数收益率跃居全球首位

摩根士丹利资本国际公司（MSCI）韩国指数今年第二季度（4月至6月）收益率在全球64个国家中位居榜首。分析认为，这得益于市场对李在明政府股市提振政策的预期推动股价大幅攀升。据韩亚证券7日分析数据显示，今年二季度韩国MSCI指数收益率达31.4%，是其所属的MSCI新兴市场指数收益率（11.0%）的3倍水平，在纳入MSCI指数的64个国家中位列第一。今年上半年（1月至6月）MSCI韩国指数呈现先抑后扬态势。第一季度（1月至3月）受前总统尹锡悦弹劾审判局面及美国唐纳德•特朗普关税战等因素叠加影响，收益率仅达6.3%。但进入二季度后政局趋稳，新政府推动股市提振政策讨论，促使指数回升。以上半年为基准的收益率（39.6%）位居全球第六。市场预期此轮涨势将延续，韩国综合股价指数（KOSPI）有望在下半年（7月至12月）刷新历史最高纪录（3316.08点）。韩亚证券研究员李哲贤（音）分析称：“全民消费券计划实施后，市场流动性预计将扩大。特别是政府正通过房地产调控引导资金涌入股票市场，KOSPI有望在下半年突破前期高点，触及3000点高位区间。”当日KOSPI收盘报3114.95点，较前一交易日上涨1.81%。尽管美国政府宣布将于下月1日起对韩国加征25%对等关税，但股指反而在三个交易日后收复3100点关口。市场普遍预测，通过三周谈判进程关税税率存在调整空间。韩元对美元汇率收盘报1367.9韩元（下午3时30分），较前日升值0.1韩元。韩载熙记者 hee@donga.com