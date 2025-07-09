德约科维奇：“首次在费德勒注视下取胜”

“这大概是我第一次在罗杰亲自观战的比赛中获胜。很高兴，感觉像是打破了一个魔咒。”诺瓦克•德约科维奇（38岁•塞尔维亚•世界排名第6位）在昔日对手罗杰•费德勒（44岁•瑞士•已退役）的注视下，上演了一场酣畅淋漓的逆转好戏。7月8日，在温布尔登网球锦标赛男子单打16强赛中，德约科维奇以3比1（1比6、6比4、6比4、6比4）的比分逆转击败了亚历克斯•德米纳尔（26岁•澳大利亚•世界排名第11位），成功晋级大会八强。在本届赛事男子单打最多（8次）冠军纪录保持者费德勒的注视下，当天出战的德约科维奇在第四盘一度以局分1比4落后，但随后连赢5局，成功逆转了比赛。赛后，德约科维奇指着观众席上的费德勒说：“有时我也在想，如果能有那位绅士的发球上网或者细腻的网前球该多好。但又能如何？我只能继续奔跑。”现场观众报以热烈掌声。德约科维奇对坐在观众席上的费德勒表达了敬意，但当两人并肩站在赛场上时，情况则截然不同。德约科维奇曾在温布尔登决赛中三次（2014年、2015年、2019年）遭遇费德勒，并全部获胜。在两人职业生涯总交锋记录上，德约科维奇也以27胜23负领先。凭借此役胜利，德约科维奇在温布尔登的胜场数达到101场，正追赶着费德勒在本项赛事创下的最多胜场（105胜）纪录。在大满贯赛事总夺冠次数上，德约科维奇（24次）也多于费德勒（20次）。如果德约科维奇赢得本届温布尔登冠军，他将刷新男女单打合并计算的大满贯赛事最多冠军纪录。任寶美 bom@donga.com