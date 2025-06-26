朝鲜对“再次2018”漠不关心……南北关系要有“B计划”



“‘B计划’是什么？”



据说，最近的国政企划委员会的统一部业务报告中出现了这样的问题。其核心是，在朝鲜国务委员长金正恩2023年底宣布“敌对两国关系”的情况下，如果朝鲜不响应政府恢复南北关系的努力，是否有对策。全场一片沉默。



李在明政府为了营造韩半岛和平提出的公约中，有两个在就任一周后已经兑现。启动一年的对朝扩音器广播被中断，甚至预告将对散发对朝传单的民间团体进行管制和处罚。就连负责此事的国防部和统一部也反应称，“这是意料之外的速度”。对此朝鲜以停止对韩噪音广播作出回应，只用了不到一天的时间。



随着史无前例的快速预案取得成效，人们普遍期待朝鲜能够继续合拍，但我们应冷静看待。朝鲜停播噪音与其说是因为韩国政权更迭或对韩路线的转换，不如说更像是一种比例性措施。也就是说，按照朝鲜式的逻辑，对韩广播是因为对朝广播而开始的，所以中断了广播。一名朝鲜消息人士表示：“保卫部可能正在向边境地区居民宣传傀儡已经放下了尾巴。”



从朝鲜的内外形势来看，韩朝关系的前景并不明朗。内部，朝鲜10月份迎来劳动党建党80周年，明年初将召开第九次党代会，趁着乌克兰战争结束谈判陷入僵局，与俄罗斯达成了增兵协议。朝俄关系密切已有两年多时间，朝鲜不仅在军事领域，还在粮食、原材料、成品油等经济领域寻求出路。金正恩的自信通过去年10年间每年在20个市郡建设现代工厂的“地方发展20X10”政策得到了证明。



此外，两年间时间里，金正恩删除前代的遗训统一，高强度地断绝朝韩关系，要想得到居民们的认同，需要很大的决断。也有不少人认为，俄罗斯提供帮助、韩美寻求对话的现状是金正恩执政以来最好的战略环境。也就是说，很难再次期待曾濒临绝境的韩半岛局势因金正恩的新年贺词而发生翻天覆地变化的2018年。



如果不制定好“B计划”，只埋头于对对等主义的期待，南北关系有可能演变成政权风险。2019年朝美河内“无协议而终”后，文在寅政府独自执着于终战宣言，但毫无成果地结束任期，一直受到“低姿态”“看朝鲜脸色”的批评。金正恩当时想利用韩国获得朝美对话的动力，这一次即使以失败为教训与特朗普总统进行对话，也有可能把李在明排除在外。



虽然从消除边境地区居民痛苦的角度出发，采取中断对朝广播这一先发制人的措施可能不可避免，但问题也是从现在刚刚开始。如果现政府有意超越韩半岛的和平稳定，最终实现朝鲜的无核化，有必要慎重考虑恢复“9·19南北军事协议”等下一次对朝鲜出牌的时间和方式。而且，在迈出下一步的时候，应该对“B计划”是什么作出明确的回答。

