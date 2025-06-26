美特种部队服役的崔泰源会长女婿参与打击伊朗本土核设施行动

SK集团会长崔泰源的美国籍女婿黄某（35岁）被曝正在中东美军中央司令部特种作战联合特遣部队（CSOJTF-C）服役，并参与了打击伊朗本土核设施的行动。据财界25日消息，黄某前一日在其领英网（LinkedIn）上表示：“我曾以为在中东联合特遣部队司令部工作会比在乌克兰或印度洋-太平洋司令部工作轻松”，“但万万没想到仅6个月就发生了这些事情。”他补充道：“（6个月间）阿萨德政权垮台了，胡塞反政府武装在我们的轰炸下屈服了，我们还与以色列一同参与了对伊朗本土的轰炸。”上述内容显示，黄某去年12月执行了推翻叙利亚巴沙尔•阿萨德政权的行动，本月执行了驱逐也门胡塞反政府武装的行动，并很可能参与了当地时间22日美军使用B-2轰炸机打击伊朗核设施的行动。黄某还写道：“个人也取得了晋升少校、获得功绩勋章等成就”，“甚至在伊朗导弹袭击期间，还为新的创业项目成功吸引了55万美元投资。”黄某的领英网履历显示，其自去年11月至今在美国海军陆战队服役。据悉，他在去年10月与崔会长次女崔敏贞（34岁）举行婚礼后不久便被派往中东。黄某为美籍华人，毕业于哈佛大学和斯坦福大学工商管理硕士（MBA）课程，此前曾在美国运营初创企业。他于2016年以学士军官身份加入美国海军陆战队，服役至上尉军衔，2021年转入预备役。据悉，美军预备役人员重新转为现役的情况并不少见。朴钟敏记者 blick@donga.com