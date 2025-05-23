15年等待，孙兴慜终获俱乐部生涯首冠：“今天我是世界上最幸福的人”

身披太极旗的队长孙兴慜（33岁）代表托特纳姆热刺（英格兰）领取了欧洲足联（UEFA）欧联杯冠军奖杯，并与队友们热情拥抱。他将脚移到颁奖台中央，跺着脚引来了队友们的欢呼，随后高高举起奖杯。这一刻，他实现了自2010年在德甲汉堡出道职业后15年来一直梦寐以求的首个冠军梦想。欧联杯冠军奖杯（15公斤）是UEFA赛事中分量最重的奖杯。相比之下，欧洲冠军联赛（UCL）“大耳朵杯”的重量仅约7.5公斤，足足要轻一半。在庆祝仪式上，孙兴慜的额头被奖杯划出了一道血痕，但他的脸上始终洋溢着笑容。他在接受英国“TNT体育”采访时表示：“我实现了梦想，今天我是世界上最幸福的人。”托特纳姆热刺队在22日于西班牙毕尔巴鄂举行2024-2025赛季欧联杯决赛中，凭借布伦南•约翰逊（24岁）在上半场第42分钟攻入全场唯一进球，以1-0战胜了曼联队（英格兰）。因脚部受伤缺席了一个多月后刚刚复出的孙兴慜，当天在下半场第22分钟替补上场，为球队的胜利贡献了力量。孙兴慜表示：“我迫切希望获得冠军。过去一周里，我每天都在梦见决赛。”也许这是他最后一次冲击冠军的机会，他感到肩上的负担非常重。此前，孙兴慜在欧足联冠军联赛（2018-2019赛季）和英格兰足球联赛杯（英联杯•2020-2021赛季）中，都随队进入了决赛，但最终都只获得了亚军。在英超联赛中，他在2016-2017赛季以第二名的成绩结束，未能夺冠。每次在眼前失去冠军时，孙兴慜都会流下遗憾的泪水，因此获得了“哭宝宝”的绰号。但在这次比赛中，他也终于拼出职业生涯缺失的“最后一块拼图”，赛后他泪流满面地扑向了父亲、SON足球学院教练孙雄正（63岁）的怀中，表达了喜悦之情。长期处于冠军荒的热刺队也终于在2007-2008赛季英联杯夺冠之后，17年后摆脱了“无冠”的魔咒。在欧联杯（包括前身联盟杯）中，自1984年以来，热刺时隔41年，历史上第三次获得了冠军。此前，每当热刺在冠军边缘受挫时，许多主力球员都离开了球队。但孙兴慜通过连续续约留在了球队。在6年前欧冠决赛的首发阵容中，至今仍穿着热刺队服的只有孙兴慜一人。拥有英超金靴（2021-2022赛季•23球）和热刺队史进球数第五位（173球）等记录的孙兴慜，通过这次冠军成为球队真正的传奇。美国“The Athletic”评价称：“孙兴慜有可能成为热刺现代历史上的最佳球员。”平日里，孙兴慜常说：“没有冠军就不是传奇。”而今天，他自豪地表示：“在过去17年里，没有人能做到的事情，现在我做到了。今天，我可以说自己是热刺的传奇了。”。孙兴慜是韩国历史上第四位获得欧联杯冠军的球员。此前，韩国国家队前主教练车范根（72岁）曾在德甲法兰克福（1979-1980赛季）和勒沃库森（1987-1988赛季）两次赢得欧联杯的前身联盟杯。此外，金东进（43岁•现任国家队助理教练）和李浩（41岁•现任仁川首席助教）曾在2007-2008赛季同在俄罗斯泽尼特队效力，赢得了联盟杯冠军。作为韩国球员首次成为欧洲俱乐部对抗赛冠军球队队长，孙兴慜表示：“作为韩国人，能够举起这座奖杯，我感到非常自豪。感谢那些在韩国时间凌晨4点醒来，像家人一样支持我们的球迷。”获得欧联杯冠军的热刺将在下赛季参加最高水平的赛事—冠军联赛。根据英国BBC的报道，热刺将通过本次赛事奖金和下赛季冠军联赛参赛奖金等，最多可入账5440万英镑（约合1008亿韩元）。尽管热刺在本赛季英超联赛中表现不佳，排名20支球队中的第17位，但通过欧联杯冠军实现了最后的逆转。热刺主帅安吉•波斯特科格鲁对作为球队领袖奉献一切的孙兴慜表示感谢。他表示：“我想为孙兴慜打造一个特别的日子。过去10年里，孙兴慜做到了他能做的一切。”鄭允喆 trigger@donga.com