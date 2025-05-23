华盛顿发生以色列大使馆工作人员遭枪击身亡事件

21日，美国首都华盛顿，一对即将订婚的以色列驻美大使馆工作人员在回家途中遭芝加哥出生的、据信为西班牙裔的男子埃利亚斯•罗德里格斯（30岁）枪击身亡。罗德里格斯在现场被捕时高喊“自由巴勒斯坦”等口号。美国和以色列均将此事件定性为“反犹太主义恐怖袭击”。特别是，美国总统唐纳德•特朗普在Truth Social上发表声明称：“这一可怕的谋杀事件显然是基于反犹太主义，必须立即停止。仇恨和极端主义在美国没有容身之处。”以此表达哀悼。据CNN等媒体报道，此次事件发生在21日晚上9时许，位于华盛顿市中心的“首都犹太博物馆”附近。当时，博物馆内正在举行由美国犹太委员会（AJC）主办的年轻犹太专业人士交流活动。罗德里格斯在参加完活动后，接近了四名正在回家的参与者，并对其中两人进行了枪击。当地执法部门认为，这起事件很可能是罗德里格斯的单独作案。据了解，他在作案前就已经在博物馆周边徘徊。美国联邦调查局（FBI）也表示，这起事件看起来像是“有针对性的暴力行为（targeted violence）”。以色列驻联合国大使丹尼•达农表示：“我相信美国会对那些对反犹太主义犯罪负有责任的人采取强有力的措施。”以色列驻美国大使耶希尔•莱特也哀悼道：“遇难的男子本周买了一枚戒指，打算下周在以色列耶路撒冷向女友求婚。他们是一对美好的情侣。”《纽约时报》（NYT）报道，2023年10月以色列与巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发战争后，华盛顿的以色列驻美大使馆成为亲巴勒斯坦示威者的首要目标。特别是，以色列最近在加沙地带重新展开包括地面战在内的大规模军事行动，导致美国国内的亲巴勒斯坦势力强烈反弹。金允珍记者 kyj@donga.com